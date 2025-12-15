噁！高雄「異人館」餐桌、湯壺小強亂竄 衛生局要開罰

異人館高雄三民區分店遭爆餐桌、湯壺有小強和蟲屍，衛生局前往稽查。（記者許麗娟攝）

有民眾13日晚間到南部知名連鎖餐廳「異人館」高雄三民區分店用餐，點了麻油雞鍋煮食時，驚見有蟑螂從卡式爐爬出在餐桌亂竄，隨後發現茶杯內側很明顯有黑垢，更誇張的是打開湯壺一看，裡頭有多隻蟑螂等蟲屍，全家人當下完全沒胃口。高雄市衛生局昨（14）日前往稽查，業者坦承民眾提供影像內容屬實，將裁罰3萬至300萬元。

高雄市衛生局指出，昨日到餐廳查察，現場未見茶杯有污垢、未發現小蟲及蟑螂蹤跡，不過業者坦承民眾提供影像內容屬實，衛生局將依「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元至300萬元罰鍰。

此外，衛生局針對餐廳環境稽查，業者定期委請清消公司清消，完成食品業者登錄及投保產品責任險；但作業場所冷凍庫溫度不足、部分食材未覆蓋、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將可裁罰6萬元至2億元罰鍰。

