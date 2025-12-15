大林鎮首創竹筍復耕紓困金 助1200位筍農度難關

嘉義縣大林鎮筍園受損慘重。（圖由大林鎮公所提供）

嘉義縣大林鎮是台灣烏殼綠竹筍重要產區，產量居全國之冠，種植面積廣達800公頃。受到7月初丹娜絲颱風及728豪雨連續重創，筍園損失慘重，毀損率約95％，幾達全軍覆沒。考量到竹筍恢復正常生產要1年以上，筍農將整年沒有收入，大林鎮公所開全台先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金，每分地補助2000元紓困金，預計明年1月下旬發放，並預告將普發樂活消費金。

大林鎮長許有疆指出，竹筍不同於其他作物，必須先恢復「母頭」種植，才能有後續的收成，整個流程至少要1年才能逐漸恢復正常生產，不僅今年無筍可收，還影響到明年的產季，也就是空場嚴重的天災將導致筍農整整1年沒有竹筍可收成，毫無收入，生計堪憂。

公所收到許多農民反映，指竹筍為多年生的作物，卻被歸類為蔬菜類，補助金額長年未調整，現行的救助金額實在不符合生產成本，大林鎮為了有效幫助農民紓困，加速恢復竹筍生產供應鏈，因此首開台先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金。

許有疆說，紓困金預計於明年1月20日至1月23日依里別通知符合資格的農民到公所領取，依竹筍種植面積，每分地2000元，相當每公頃2萬元紓困金，預估有1200位筍農受惠，總共發放金額約1400萬元，期待透過現金紓困，協助筍農解決燃眉之急。

許有疆進一步說，除發放竹筍紓困金，公所團隊也針對促進鎮內消費、提升內需經濟，正研擬規畫普發樂活消費金，希望透過「雙普發」機制，帶動大林整體經濟發展。

大林鎮長許有疆（左）探視筍農了解復耕概況。（圖由大林鎮公所提供）

