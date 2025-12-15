健全林口交通發展 侯友宜盼A3計畫道路新闢工程明年4月完工

新北市長侯友宜今與國土管理署總工程司游源順、立委洪孟楷、新北市議員蔡淑君、李宇翔等人視察「A3計畫道路新闢工程」。（記者黃政嘉攝）

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署主辦新北市林口區「A3計畫道路新闢工程」2.13公里範圍約從林口高爾夫球場至中華路段，包含新闢、拓寬雙向各2車道，工程經費5.64億元，去年1月開工後，新闢路段整體進度已達86%，新北市長侯友宜今視察表示，盼明年4月份可完工，未來接軌105市道高架橋，解決道路狹窄與行車安全問題，健全林口的交通發展。

該工程由新北市新工處協辦，侯友宜今與國土管理署總工程司游源順、立委洪孟楷、新北市議員蔡淑君、李宇翔等人視察，新北市105市道改善計畫分3階段推動，包括施工中的「A3計畫道路」、發包中的「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」、設計中的「田心仔橋至長坑國小路段平面道路拓寬工程」，市府工務局長馮兆麟指出，待3階段全數完成後，能大幅縮短林口往返八里區的行程時間，並強化林口的聯外道路效能。

新工處長簡必琦說明，A3計畫道路完工後提供雙向4車道及2.2公尺寬的人行空間，兼顧行車效率與步行安全，去年1月開工以來，新闢路段已大致完成，拓寬路段受台電管線地下化影響，加速協調中。國土署北區都市基礎工程分署估計，未來從八里到林口行經A3計畫道路，路程能由17.7分鐘降至11.3分鐘，節省約6分鐘。

此外，A3計畫道路往北延伸的「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」，現況道路陡峭且蜿蜒、高低差高達180公尺，簡必琦表示，未來預計新闢雙向4車道高架橋，包含2處的環道設計，舒緩陡坡與連續髮夾彎的問題，現辦理工程發包招標，預計明年1月重新上網。

侯友宜表示，林口地區的人口與產業需求快速增加，聯外交通改善至關重要，除國道1號林口交流道增設南北匝道工程持續施工外，A3計畫道路與後續105市道改善將共同完善林口至八里、淡水及台北港的交通路網。他強調，105市道有許多貨運大車經過，除了A3計畫道路先完工，蜿蜒路段改善也非常重要，他要求新工處想辦法在明年1月招標出去，一拖再拖不是好事。

「A3計畫道路新闢工程」中華路段終點處。（記者黃政嘉攝）

「105市道」道路狹窄，眾多大車行經。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜與國土管理署總工程司游源順、立委洪孟楷、新北市議員蔡淑君、李宇翔等人合影。（記者黃政嘉攝）

「A3計畫道路新闢工程」路線示意圖。（內政部國土管理署提供）

新北市105市道改善計畫分3階段推動。（新北市新工處提供）

