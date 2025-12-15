為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭市中山、宜蘭國小將興建地下停車場 斥資7億預計118年完工

    2025/12/15 14:41 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣政府為解決宜蘭火車站周邊停車需求，同時因應未來鐵路高架後都市發展，將在宜蘭市中山、宜蘭國小共用的後操場，辦理地下停車場興建。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府為解決宜蘭火車站周邊停車需求，同時因應未來鐵路高架後都市發展，將在宜蘭市中山、宜蘭國小共用的後操場，辦理地下停車場興建。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府為解決宜蘭火車站周邊停車需求，同時因應未來鐵路高架後都市發展，將辦理宜蘭市中山、宜蘭國小地下停車場興建；代理縣長林茂盛等人今到場現勘並聽取簡報。縣府表示，2校共用地下停車場可提供360席汽車停車空間，預估經費7億元，116年底施工，118年底完工。

    林茂盛今偕同宜蘭市長陳美玲、縣議員林麗、林岳賢、楊順木等人，一起到中山國小、宜蘭國小後操場現勘；縣府交通處長黃志良簡報指出，中山國小、宜蘭國小地處宜蘭市中心商業區旁，並鄰近宜蘭火車站、丟丟噹廣場及幾米公園，假日吸引大量遊客，停車需求高。

    黃志良說，考量未來鐵路高架及宜蘭市東、 西區都市縫合，周邊道路建設及都市長期發展需求，該區域將成為宜蘭市發展之樞紐，停車供給將面臨極大考驗，有規劃開闢地下停車場之需要。

    縣府預計利用中山、宜蘭國小共用的後操場用地（約6000平方公尺） 規劃設置地下2層停車場，預估可提供360席汽車停車空間，並於 115至116年辦理規劃設計完成，在116年爭取經費後，在116年底辦理工程施作，工期預計2年在118年底完工。

    林茂盛說，一個都市的發展，最重要的就是停車場夠不夠，停車場如果不夠就沒辦法發展，在宜蘭市繼續要發展的前提，停車場要足夠，目前學校旁雖然有塊停車場，但這是台鐵土地，什麼時候會開發不知道，如果眼光沒有放遠，那以後可能問題就會出現。

    林茂盛指出，鐵路高架預計在124年完工通車，到時前後站就打通，再加上周遭景點也很多，會有很多人潮聚集，需要有足夠的停車場，所以縣府在明、後年編列2000萬預算進行地下停車場規劃，來解決不管是現在或是未來都市發展的停車問題。

    宜蘭縣政府將辦理宜蘭市中山、宜蘭國小地下停車場興建；代理縣長林茂盛（左1）等人今到場現勘並聽取簡報。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府將辦理宜蘭市中山、宜蘭國小地下停車場興建；代理縣長林茂盛（左1）等人今到場現勘並聽取簡報。（記者游明金攝）

