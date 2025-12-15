為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣今年開辦脆弱家庭環境改善補助 已3戶受益

    2025/12/15 14:14 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣尖石鄉單親爸的家，已修好的玻璃窗。（取自竹縣府官網）

    新竹縣尖石鄉單親爸的家，已修好的玻璃窗。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府今年開辦脆弱家庭環境改善補助計畫，透過全縣各處的社會福利服務中心等單位，提供居家環境破落、困頓的脆弱家庭做小額的居家環境修繕和清理整頓，迄今已嘉惠3戶。其中1戶位於尖石鄉的單親爸和孩子們，房間窗戶玻璃破裂多時無力修繕，父子只能靠簡單糊紙遮風避雨，如今因前述計畫獲得修繕，是他們在這波寒流來襲前能真正擁有溫暖的家。

    新竹縣橫山區社會福利服務中心表示，社工們訪視時意外發現這戶單親家庭，父親獨自照顧孩子承擔照顧和謀生的責任，以致無力在打理住家環境。房間的窗戶玻璃破裂已久，風直接灌入，簡單用紙糊住遮擋，平時還好，但入冬後，特別寒流來襲，該是溫暖的家卻寒風刺骨。所以他們啟動前述「新竹縣脆弱家庭居家環境改善補助計畫」，把窗戶修繕好也趁機幫忙這對父子清理居家環境。

    縣府社會處長陳欣怡說，「新竹縣脆弱家庭居家環境改善補助計畫」今年首度開辦，5月至今已協助3戶脆弱家庭，他們透過即時介入與跨單位合作，做的雖是小小修繕和整理，但卻是守護孩子安全與健康長大的關鍵動作。

    而社工替這些脆弱家庭爭取到的居家清潔服務，幫忙這些案家整理家庭內長年堆積的雜物與油污後，原本窄小、雜亂的居家空間變得煥然一新，這對於類似前述單親爸、長期獨自扛起照顧和謀生責任的家庭支柱來稅，對於他們無力兼顧打理家庭環境的問題，也給了他某種程度的被理解和被支持。

    原本破損已久的窗戶玻璃。（取自竹縣府官網）

    原本破損已久的窗戶玻璃。（取自竹縣府官網）

    破損的玻璃無法擋風，單親爸和孩子一度只能糊紙遮風擋雨。（取自竹縣府官網）

    破損的玻璃無法擋風，單親爸和孩子一度只能糊紙遮風擋雨。（取自竹縣府官網）

    新竹縣對脆弱家庭的家庭環境改善補助，也包含提供環境的清理。（取自竹縣府官網）

    新竹縣對脆弱家庭的家庭環境改善補助，也包含提供環境的清理。（取自竹縣府官網）

