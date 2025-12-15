立榮假期「離島居民優惠票」訂購上線 機加酒限時9折

立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更優惠的機加酒。示意圖。（記者蔡昀容攝）

國內航空自由行品牌立榮假期，新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民更實惠的機加酒商品。另也同步推出不限旅客身份的限時優惠，官網訂購機加酒輸入折扣碼「ISLAND9」即享9折折扣。

立榮假期經營離島市場多年，這次升級服務，將「離島居民票」納入線上訂購機制，簡化購票流程。旅客可自由搭配航班與飯店，選擇不同航點進出，並一站滿足遊、購、行需求。

請繼續往下閱讀...

為回饋旅客，立榮假期也推出限時優惠，即日起至2025年12月31日，不限旅客身份，只要在官網訂購「機加酒」商品輸入折扣碼「ISLAND9」即可享9折優惠。

針對寒假親子旅遊族群，也有多款優惠方案與親子友善飯店選擇，「長榮桂冠酒店系列」（礁溪長榮鳳凰、台北長榮桂冠、基隆長榮桂冠、台中長榮桂冠、嘉義長榮文苑、台南台糖長榮酒店）提供專案優惠價，立榮假期再加碼贈送場館門票：凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則獲國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票。

立榮假期另新增「愛心票、愛心陪同優惠訂購服務」，旅客訂購時聯繫客服（電話：02-2513-3334或Line：@uniairholidays），將由專人提供票價諮詢與協助訂購，出發、抵達或轉乘過程，可獲更周全協助，讓旅程順暢安心無礙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法