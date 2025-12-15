結合AI和專家首度系統性檢視 護理師國考偏重知識面

考選部和台灣護理學會合作，透過AI輔助分析，結合專家實證審查，首次系統性檢視國考試題與核心職能的契合度。（資料照）

護理師國家考試和現場落差有多大？考選部和台灣護理學會合作「建立護理師國家考試基本核心概念試題庫（初探）─2020～2024年內外科護理學考題分析」計畫，透過AI輔助分析，結合專家實證審查，首次系統性檢視國考試題與核心職能的契合度，在840題中，高達530題（63%）主要對應「知識」面向，涵蓋「任務」試題僅253題（30%），與實務操作相關「技能」試題僅57題（7%），顯示試題設計仍以認知理解與知識記憶為主軸。

分析840題歷屆內外科護理學國考試題，其中607題（72%）為單一核心職能，219題（26%）涵蓋二項核心職能，僅14題（2%）涵蓋三項核心職能，再進一步分類607題單一核心職能試題，最多試題集中於護理專業相關知識（247題，29.41%）與基礎醫學與科學知識（160題，19.05%），說明目前試題設計仍以單點知識考核為主，尚未廣泛涵蓋跨職能整合與臨床推理等高層次能力。

考選部今（15）日發行「國家菁英」電子報第18卷第2期，考試委員王秀紅以「與專業團體合作精進專技人員考試之可行性」為專題名稱，規劃邀集護理學及藥學領域之專家學者撰文，探討適時推動與專業職業學術團體合作精進專門職業及技術人員考試議題。

陳靜敏、范君瑜及廖美南發表「台灣護理學會與考選部協力精進護理師國家考試初探」，以實證方式揭示目前試題結構偏重知識取向、整合能力涵蓋不足等現象，但在公私協力模式下，考試院、考選部、衛福部、教育部與台灣護理學會跨部門合作，回應全球對護理人力質量的高度關切，使台灣護理師國考品質提升與教育改革邁向新里程碑。

分析結果指出，現行試題結構偏重知識取向，整合與應用能力涵蓋不足，顯示命題內容尚有改善空間，期望未來持續透過政府機關與專業團體合作，強化考試制度與實務需求之連結，逐步朝向先進國家之模式，由護理專業團體參與教育課程規劃與執業品質監督，透過與國家證照考試制度之接軌，確保臨床執業品質，並促進護理專業持續發展。

