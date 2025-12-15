湖東社區金牌農村揭牌 澎湖農村再生獲肯定

湖東社區獲得金牌農村殊榮，各界嘉賓揭牌。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣湖西鄉湖東社區榮獲農業部農村發展及水土保持署「第3屆金牌農村」銅牌肯定，今（15）日在湖東社區活動中心舉行揭牌典禮。揭牌典禮開幕由龍門戰鼓隊帶來震撼鼓藝演出，以磅礡鼓聲揭開序幕，象徵湖東社區在農村再生道路上穩健前行、邁向嶄新的里程碑。

湖東社區長期以「生活、生產、生態」3生共構為發展核心，透過推動青銀共創、關懷照顧服務、在地農漁產加值及文化保存等行動，逐步形塑兼顧生活品質、產業發展與生態保育的永續農村樣貌。此次榮獲金牌農村銅牌，不僅展現社區治理與居民高度參與的成果，也彰顯中央與地方攜手推動農村再生政策具體成效。

揭牌典禮中，透過揭牌儀式正式宣告湖東社區躋身「金牌農村」行列，並安排湖東走讀活動，帶領與會貴賓深入社區實地走訪，了解湖東如何將在地文化、產業發展與日常生活轉化為具體行動，展現農村韌性與創新能量。

澎湖縣政府農漁局表示，金牌農村制度由農業部農村發展及水土保持署推動，旨在鼓勵農村社區持續精進與自我提升。湖東社區此次獲得銅牌肯定，為社區發展奠定良好基礎，未來縣府將持續與中央及社區攜手合作，強化在地產業發展、培育青年返鄉能量，並深化環境永續與社區韌性建構，共同打造具示範性的永續農村，促進澎湖農村整體發展。

湖東社區金牌農村幕後推手劉謦榕，也獲得農村領航獎。（記者劉禹慶攝）

