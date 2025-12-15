迷途小烏龜誤闖排水溝 八德國中師生救援取名「校規」

小烏龜剛從排水溝中獲救，全身泥濘不堪。（圖由八德國中提供）

桃園市立八德國中校園近日發生1段溫馨的生命教育故事，原本居住在校內生態池的小烏龜，疑似因前陣子大雨池塘滿水位，小烏龜因此「離家」，不慎跌入操場排水溝，小烏龜渾身泥濘、迷途又活躍，師生發現後展開即刻救援行動，合力搬開厚重的排水溝鐵蓋板，在滿身汗水下成功撈起小烏龜，師生為牠仔細洗去泥濘後，為小烏龜取名「校規（龜）」，並讓牠回到原來的家，校長鍾美華表示，孩子們展現的不只是技術，而是對生命的尊重與關懷，從校雞「阿福」到今天的校龜2.0，校內的生命教育從不是口號，而是孩子們用行動寫出來的故事。

校方表示，這隻龜背後半部有斑點的小烏龜，原是校內生態池的小住民，疑似前陣子豪大雨，因池塘滿水位而離家，獨自沿著花圃向操場移動，最終不慎跌入排水溝，被發現時，小烏龜全身覆滿淤泥與落葉，狀態明顯不佳，學生立即向老師通報，教師也迅速借來漁網展開救援，救援最具挑戰的一步，是要搬開排水溝上方沉重的鐵蓋板，蓋板平時需2名成人合力移動，但學生們毫不退縮，在老師指導下與4、5名學生合力拉起，嘗試數次後終於成功掀開救援空間，孩子們滿是汗珠的臉上展現出的決心與合作精神，讓在場師長深受感動，也體現出生命教育早已在學生心中萌芽了。

小烏龜被撈起時全身沾滿泥沙，學生主動端來多桶清水細心沖洗，並以輕柔動作刷去背甲污泥，有人提出帶飼料餵養，有人自願負責換水，甚至第一時間替小龜取名「校規（龜）」，象徵牠成為校園的新夥伴，也帶牠重返原來的家，鍾美華表示，這隻迷途的小烏龜雖然走錯了路，但牠遇到了一群願意伸手、願意彎腰、願意照顧牠的孩子，學校也將持續推動生命與生態教育，讓學生在一次次真實的事件中，學會尊重生命、理解生命，並把善意化為行動。

桃市府教育局表示，肯定學校長期推動生命教育、生態觀察與友善校園文化，使學生自然養成對生命的敏感度與責任感，若學生願意停下腳步，為1隻小烏龜付出與愛護，就是教育最珍貴的成果。

學生仔細替小烏龜清洗身體。（圖由八德國中提供）

「校規（龜）」回到原本的家。（圖由八德國中提供）

