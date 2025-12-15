東山設置咖啡一貫作業場 助攻進軍國際市場

嘉義農試所與農糧署在東山咖啡產區設置一貫化作業場今日啟用，整合展示田間管理、採收、搬運到後製加工的全流程智慧化機具。（記者王涵平攝）

嘉義農試所與農糧署在東山咖啡產區設置一貫化作業場今日啟用，整合展示田間管理、採收、搬運到後製加工的全流程智慧化機具，提升咖啡品質、降低生產成本，助攻國產咖啡進軍國際市場。

來自全國各地的咖啡農及地方各界人士出席啟用典禮，農業部農業試驗所所長王仕賢表示，台灣咖啡產業備獨特風土與高品質潛力，但多數為小農經營，而田間管理、採收及搬運等環節多仰賴人工，不僅人力成本高，也因缺工問題加劇，造成產製效率不穩定，首次跨越過往僅聚焦後製處理，擴大展示咖啡「田間—採收—搬運」全流程自動化機具，引領台灣咖啡朝向智慧化生產邁進。

在東山區大鋤花間咖啡生態農場建立的咖啡產業一貫化機械示範場域，全自動後製設備包括「自動浮選與預篩選機」具循環省水系統，可迅速去除瑕疵果及異物；「新型省水去皮分選機」每小時可處理高達1000公斤漿果，並可自動分選紅果與未熟果，有效避免混批造成的品質損耗。

「高效率果膠清洗機」處理每公斤生豆僅需0.04公升用水，比傳統人工清洗節省9成以上水量與人力；「滾筒式恆溫烘乾設備」批次處理容量可達900公升，並能利用咖啡殼、枝條作為燃料，提高能源效率且更具環保價值。咖啡採後處理時間由傳統約需14天縮短至僅2天，達成每批500至1000公斤的商業化供應量。

