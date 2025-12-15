為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市府、議長與民間攜手 助清水區南社里守望相助隊巡邏車汰舊換新

    2025/12/15 12:07 記者歐素美／台中報導
    中市府與民間攜手助南社里守望隊換新巡邏車。（民政局提供）

    中市府與民間攜手助南社里守望隊換新巡邏車。（民政局提供）

    台中市清水區南社里守望相助隊車齡近22年，市府補助新購巡邏汽車1輛，今天在清水區公所前廣場舉行交車典禮。民政局長吳世瑋到場主持交車儀式，感謝守望相助隊無私奉獻，維護地方治安平穩，市府及區公所將持續支持社區自主管理與治安巡邏工作，共同打造宜居安全的幸福城市。

    清水區長蔡慶生表示，南社里原巡邏車車齡近22年，為提升隊員巡守安全性，這次斥資76.9萬元添購全新巡邏車，其中市府補助24.5萬元，其餘52.4萬元則由張清照議長、紫雲巖等地方熱心人士共同贊助，展現公私協力、守護地方安全的良好典範。

    吳世瑋表示，市府十分關心里守望相助隊的福利與裝備，延續福利從優原則，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4.5萬元巡邏工作費補助及一年3萬元裝備費，如與毗鄰里合組聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助為六都最高；同時也會視里隊需求補助新購或汰換巡邏汽、機車，確保隊員能安心執勤。清水區幅員廣大，這次汰換新車不僅提升巡守機動性與效率，也進一步強化隊員執勤安全。

    台中市議會議長張清照指出，守望相助隊是維護地方治安與社區安全的重要力量，為了讓隊員在巡邏時更加安全、便利，他積極向市府爭取相關經費，並結合地方企業資源，共同促成南社里守望相助隊巡邏車汰舊換新，新車投入使用後，不僅提升巡守機動性與執勤安全，也讓隊員能無後顧之憂的為鄉親服務，對於強化社區治安將有顯著助益，並感謝南社里長崔惠國長期用心推動里政，以及守望相助隊長劉榮勝率領全體隊員的辛勞付出，共同守護居民的生命與財產安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播