中市府、議長與民間攜手 助清水區南社里守望相助隊巡邏車汰舊換新

台中市清水區南社里守望相助隊車齡近22年，市府補助新購巡邏汽車1輛，今天在清水區公所前廣場舉行交車典禮。民政局長吳世瑋到場主持交車儀式，感謝守望相助隊無私奉獻，維護地方治安平穩，市府及區公所將持續支持社區自主管理與治安巡邏工作，共同打造宜居安全的幸福城市。

清水區長蔡慶生表示，南社里原巡邏車車齡近22年，為提升隊員巡守安全性，這次斥資76.9萬元添購全新巡邏車，其中市府補助24.5萬元，其餘52.4萬元則由張清照議長、紫雲巖等地方熱心人士共同贊助，展現公私協力、守護地方安全的良好典範。

吳世瑋表示，市府十分關心里守望相助隊的福利與裝備，延續福利從優原則，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4.5萬元巡邏工作費補助及一年3萬元裝備費，如與毗鄰里合組聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助為六都最高；同時也會視里隊需求補助新購或汰換巡邏汽、機車，確保隊員能安心執勤。清水區幅員廣大，這次汰換新車不僅提升巡守機動性與效率，也進一步強化隊員執勤安全。

台中市議會議長張清照指出，守望相助隊是維護地方治安與社區安全的重要力量，為了讓隊員在巡邏時更加安全、便利，他積極向市府爭取相關經費，並結合地方企業資源，共同促成南社里守望相助隊巡邏車汰舊換新，新車投入使用後，不僅提升巡守機動性與執勤安全，也讓隊員能無後顧之憂的為鄉親服務，對於強化社區治安將有顯著助益，並感謝南社里長崔惠國長期用心推動里政，以及守望相助隊長劉榮勝率領全體隊員的辛勞付出，共同守護居民的生命與財產安全。

