新北首創高中社會領域土耳其教材 提升國際素養教育

新北市推出《高中社會領域探究與實作教材手冊－土耳其篇》，今（15）日攜手駐台北土耳其貿易辦事處及國立政治大學共同發表。（記者賴筱桐攝）

新北市率全國之先，由高中歷史、地理、公民與社會課程發展中心跨科合作，推出《高中社會領域探究與實作教材手冊－土耳其篇》，今（15）日攜手駐台北土耳其貿易辦事處及國立政治大學共同發表。教材落實108課綱「探究與實作」精神，帶領學生認識伊斯蘭世界的歷史脈絡與當代變遷，強化青年面對國際情勢所需的理解力與判讀力，提升國際素養教育。

教育局長張明文指出，108課綱實施後，伊斯蘭相關單元在高中社會科的占比提高，成為新型學測的重要命題方向，但國內可運用的中文教材相對有限。土耳其橫跨歐亞、歷史脈絡多元，是理解中東局勢、歐洲安全與世界文化不可或缺的一環，期盼本教材協助學生建立跨文化理解力，拓展全球視野。

教育局說明，土耳其教材以「行萬里路」為核心理念，由編輯團隊實地前往土耳其進行田野考察，走訪安卡拉大學、當地高中、博物館、遺址與清真寺等重要場域，蒐集大量第一手素材，透過實地觀察、專家訪談與在地紀錄，使教材兼具學術高度與教學操作性，成為全國社會領域教師珍貴的教學工具書。

教材手冊囊括「地理篇」、「歷史文化篇」、「當代社會篇」3大面向，涵蓋土耳其橫跨歐亞的戰略地理、鄂圖曼帝國興衰、共和國建國歷程，到近年政治社會變遷與教育制度改革，並首度系統性整理台灣與土耳其之間的經貿、教育交流，以及新北市與土耳其學術合作成果。

駐台北土耳其貿易辦事處代表柯睿表示，近年與新北市攜手辦理「土耳其日國際素養系列活動」，帶領師生認識土耳其多元文化與藝術，教材手冊出版後，讓雙邊合作從活動深化至課程，走入師生日常學習。

板橋高中二年級學生陳姸蓁（左）、 賴鈺昇（右）分享上土耳其相關課程的心得。（記者賴筱桐攝）

108課綱實施後，伊斯蘭相關單元在高中社會科的占比提高，成為新型學測的重要命題方向。圖為土耳其燈飾。（記者賴筱桐攝）

