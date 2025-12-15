為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    走出教室學習！教育部祭40萬獎金徵戶外教育教材

    2025/12/15 11:53 記者林曉雲／台北報導
    台北市重慶國中靠近基隆河與大龍峒，帶領學生在自然與人文場域中理解生活環境。（圖由教育部提供）

    台北市重慶國中靠近基隆河與大龍峒，帶領學生在自然與人文場域中理解生活環境。（圖由教育部提供）

    走出教室學習！教育部推動戶外教育，已建置全國300多處可運用之學習場域，並補助學校規劃多元課程、走讀活動及跨域探究課程，今年還祭出總獎金40萬元，公開徵集教師研發高品質教材，個人最高可獲1萬元、團體最高可獲10萬元。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，為擴增教材資源量能，今年持續支持學校辦理學習點活動與優質路線設計外，並透過公開徵件方式邀請教師參與教材開發，使優質教案能更具系統性並擴散至全國校園，提升戶外教育的可近性與可運用性，提升學生情境探究、場域學習、自主學習與問題解決能力，報名至明（2026）年1月30日止。

    教育部為協助教師在設計教材時有更多示例可參考，114學年度由10所戶外教育基地學校發展課程模組，透過「社區導向」及「機構導向」兩種類型，示範如何運用在地文化、生態環境與外部資源，發展具特色的戶外學習活動，提升課程品質並累積可供全國採用的課程模式。

    在社區導向基地學校方面，彰化縣鹿東國小以「風動鹿仔港—美鹿萬花筒」課程為主軸，由鹿港上元紅文化出發，引導學生走讀九曲巷、探索米食飲食脈絡，培養文化理解與在地認同；台北市重慶國中依據基隆河流域生態與大龍峒人文景觀，規劃「綠水重慶」與「穿越大龍峒」課程，帶領學生在自然與人文場域中理解生活環境。

    此外，在機構導向基地學校中，台南市億載國小漁光分校結合安平古蹟、漁光島與德陽艦園區，發展「優遊安平海洋漁光島」課程，讓學生以探究方式理解海洋文化與地方特色；新北市三芝國中以「海洋教育」為校訂課程，與獨木舟帆船協會合作，運用北海岸及觀音山場域設計「親海」跨域課程，使學生在真實情境中認識海洋環境、運動安全及永續議題。

    彰化縣鹿東國小帶領學生走入在地社區，了解鹿港紅龜粿有什麼不一樣。（圖由教育部提供）

    彰化縣鹿東國小帶領學生走入在地社區，了解鹿港紅龜粿有什麼不一樣。（圖由教育部提供）

