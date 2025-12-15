竹縣博愛國中教師團隊深耕8年推動智慧節能 登上教育科技展分享創新典範

新竹縣博愛國中主任劉文育與教師團隊攜手開發「低碳．永續～博愛碳顯家」系列課程，榮獲教育部114年「中小學數位學習深耕計畫」績優學校的「深耕課程實施推廣獎」殊榮。（新竹縣政府提供）

新竹縣博愛國中主任劉文育與教師團隊攜手開發「低碳．永續～博愛碳顯家」系列課程，聚焦氣候變遷議題，引導學生運用物聯網（IoT）感測器監測、數據分析，設計出智能節能系統與智慧管理裝置，榮獲教育部114年「中小學數位學習深耕計畫」績優學校的「深耕課程實施推廣獎」殊榮。

縣府教育局指出，「數位深耕計畫－深耕課程實施推廣獎」以課程推廣成效為核心，評選指標包含校內與跨校課程實施、教師研習分享、媒體報導及社群推廣等面向，博愛國中展現深耕8年來的數位學習與跨域課程成果，在全國眾多學校中脫穎而出。

值得一提的是，教育部中小學數位學習深耕計畫辦公室特邀專業攝影團隊到博愛國中拍攝跨域教師團隊故事影片，並於全國深耕會議中播放，推薦博愛國中成為全國唯一代表學校，登上114年台灣教育科技展EdTech主題論壇，分享學校主題課程，展現教育創新典範。

博愛國中校長郭雅玲表示，劉文育主任與教師團隊超過30人共同投入課程研發與推廣，引導學生從日常生活出發，運用物聯網感測器，監測校園與家庭的電力、水資源使用狀況，透過數據分析找出能源浪費的「黑洞」，設計出智能節能系統與智慧管理裝置，讓節能變得更聰明、更簡單！

縣長楊文科肯定學校從科技出發帶領學生關注氣候變遷，在享受生活便利的同時也落實低碳護地球的理念，獲獎實至名歸。

