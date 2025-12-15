為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    豐原醫院「暖冬送愛」義賣 為獨居長者加溫

    2025/12/15 11:49 記者歐素美／台中報導
    豐原醫院舉辦「暖冬送愛」愛心義賣會，所得將全數投入獨居長者關懷服務。（圖由豐原醫院提供）

    豐原醫院舉辦「暖冬送愛」愛心義賣會，所得將全數投入獨居長者關懷服務。（圖由豐原醫院提供）

    衛生福利部豐原醫院今天舉辦「暖冬送愛」愛心義賣會，邀請社區民眾捐出家中狀況良好、閒置未用的物品作為義賣商品，義賣所得將全數投入獨居長者關懷服務，活動現場特別邀請吳信蒼書法團隊揮毫春聯與紅包袋進行義賣，豐原區東豐獅子會、台中市麗冠國際同濟會等社區團體也熱情相挺，讓愛心能量在大山城地區持續擴散。

    豐原醫院院長李永恒表示，豐原醫院長期守護大山城地區民眾健康，不僅持續精進醫療技術與設備，更積極投入弱勢族群照顧，致力提供安心、可靠且平等的醫療照護，守護每一位民眾的就醫權益。

    今日活動也特別頒發感謝狀予義賣活動贊助單位，並表揚年度累計捐贈本院社會福利基金達5萬元以上的捐贈者與團體，期望藉此拋磚引玉，鼓勵更多民眾共同支持與響應醫院社會服務基金，讓愛心持續擴大。

    豐原醫院指出，這次義賣活動融入「資源永續」理念，透過二手物品再利用，讓閒置物品重新發揮價值、減少資源浪費，同時向同仁募集乾淨、完好的紙袋取代塑膠袋作為包裝，食物包裝亦改用可分解塑膠袋，在傳遞愛心的同時落實環境保護。

    此外，這次義賣自物品整理、標價到現場販售，全程由醫院志工團隊熱心協助，活動同時響應「2026國際志工永續發展年」，由志工隊長帶領志工與民眾齊聲喊出國際志工日口號，號召更多社會大眾加入志工行列。「暖冬送愛」愛心義賣活動將為期1週，至本月19日止，邀請民眾一同響應，讓關懷獨居長者與守護地球環境的行動同時發光發熱。

