    首頁 > 生活

    國道匝環道年釀372件事故 高公局強化急彎警示

    2025/12/15 11:29 記者蔡昀容／台北報導
    高速公路局針對曲率半徑較小之匝環道路段，劃設視覺化減速標線。（圖由高公局提供）

    高速公路由主線進入出口匝環道時，道路線形常直線轉為彎道，駕駛人若未注意易發生事故。為降低匝環道彎道事故，高速公路局除布設基本的標誌、標線及標記外，再針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線及試辦急彎標誌等強化措施。

    高公局統計，2024年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡，135人受傷。肇事型態以「撞護欄」40.6%比例最高，肇因則以分心駕駛19.1%及操作不當16.1%占比較高。

    高公局在出口匝環道彎道路段已設置速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，加密路面標記並於路肩劃設「白色斜紋線」。

    為進一步提升彎道行車安全，高公局針對曲率半徑較小匝環道路段，劃設視覺化減速標線，使駕駛人產生車道寬度縮減錯覺，進而自然降速。今年起再針對環道型式出口匝道，試辦「急彎」告示牌，加強提醒用路人注意彎道及減速，減少超速失控事故。

    高公局呼籲，駕駛人行經匝環道路段，務必隨時注意前方路況，並留意匝環道線形變化，隨時握好方向盤並遵循速限行駛，以保障行車安全。

    高速公路局今年起針對環道型式出口匝道，試辦「急彎」告示牌。（圖由高公局提供）

