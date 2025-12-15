為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投九九峰氦氣球樂園明年2月試營運 優先開放鄉親體驗

    2025/12/15 11:00 記者張協昇／南投報導
    南投九九峰樂園氦氣球已運抵台灣，預計明年1月完成組裝建置，此為示意圖。（南投縣政府提供）

    南投九九峰樂園氦氣球已運抵台灣，預計明年1月完成組裝建置，此為示意圖。（南投縣政府提供）

    南投縣政府斥資約5.22億元在草屯鎮打造的九九峰氦氣球樂園，整體工程已完工，縣長許淑華今（15日）表示，九九峰樂園氦氣球預計明年1月完成組裝建置，明年2月結合南投燈會試營運，初期規劃每天約可容納2000人遊園，將優先開放南投鄉親、旅行社及相關觀光公協會預約體驗。

    九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里，九九峰為台灣三大火炎山地形之一，不但地質特殊、景觀優美，且生態資源豐富，園區除建置森林空中探索步道、戶外婚禮廣場等設施，最大賣點是從法國Aerophile公司引進最新型Aero30NG引進超輕型球體，每次可搭乘30人，以繫留方式升至最高300公尺空中，鳥瞰九九峰四周美景，打造一處兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育的多功能大型遊憩場域。

    許淑華表示，九九峰樂園氦氣球，預計12月運抵園區，明年1月完成組裝建置，園區於明年2月開園，初期規劃每天約可容納2000人遊園，將搭配南投燈會活動試營運，成為明年春節期間遊憩新亮點，同時拉抬每年已有600萬旅遊人次的南投燈會人氣，將優先開放給坪林鄉親、草屯鎮、南投縣民、旅行社及相關觀光公協會優先預約體驗。

    南投九九峰樂園明年2月試營運，優先開放草屯鄉親體驗。（南投縣政府提供）

    南投九九峰樂園明年2月試營運，優先開放草屯鄉親體驗。（南投縣政府提供）

    南投九九峰樂園，建置森林空中探索步道。（南投縣政府提供）

    南投九九峰樂園，建置森林空中探索步道。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播