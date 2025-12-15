南投九九峰氦氣球樂園明年2月試營運 優先開放鄉親體驗

南投九九峰樂園氦氣球已運抵台灣，預計明年1月完成組裝建置，此為示意圖。（南投縣政府提供）

南投縣政府斥資約5.22億元在草屯鎮打造的九九峰氦氣球樂園，整體工程已完工，縣長許淑華今（15日）表示，九九峰樂園氦氣球預計明年1月完成組裝建置，明年2月結合南投燈會試營運，初期規劃每天約可容納2000人遊園，將優先開放南投鄉親、旅行社及相關觀光公協會預約體驗。

九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里，九九峰為台灣三大火炎山地形之一，不但地質特殊、景觀優美，且生態資源豐富，園區除建置森林空中探索步道、戶外婚禮廣場等設施，最大賣點是從法國Aerophile公司引進最新型Aero30NG引進超輕型球體，每次可搭乘30人，以繫留方式升至最高300公尺空中，鳥瞰九九峰四周美景，打造一處兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育的多功能大型遊憩場域。

許淑華表示，九九峰樂園氦氣球，預計12月運抵園區，明年1月完成組裝建置，園區於明年2月開園，初期規劃每天約可容納2000人遊園，將搭配南投燈會活動試營運，成為明年春節期間遊憩新亮點，同時拉抬每年已有600萬旅遊人次的南投燈會人氣，將優先開放給坪林鄉親、草屯鎮、南投縣民、旅行社及相關觀光公協會優先預約體驗。

南投九九峰樂園明年2月試營運，優先開放草屯鄉親體驗。（南投縣政府提供）

南投九九峰樂園，建置森林空中探索步道。（南投縣政府提供）

