    樂見鯨鯊升列CITES附錄 海保署我國保育規範走在國際之前

    2025/12/15 11:02 記者洪臣宏／高雄報導
    鯨鯊保育獲得國際重視。（海保署提供）

    瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）舉辦第20屆締約方大會，將鯨鯊列入CITES附錄I，海保署樂見此決議並指出，我國2020年4月28日已將鯨鯊及鬼蝠魟公告列為海洋保育類野生動物，保育規範早已走在國際之前，且獲得保育成效。

    瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約於今年11月24日至12月5日於烏茲別克共和國撒馬爾罕舉辦第20屆締約方大會（CoP 20），163個國家、約1000名政府代表、209個觀察員組織、百餘家媒體及當地團體，與會人數逾3400名。

    海保署指出，本屆CITES所討論的海洋物種，包括海參、軟骨魚類（包含鯨鯊與污斑白眼鮫）、海洋觀賞魚及女王粉紅螺、鰻鱺屬等，會議決策過程結果顯示，軟骨魚類的貿易現況已受到各國高度關切，咸認應採取更進一步的行動，透過貿易強力管制以有效保育該類魚種資源，其中鯨鯊以全場同意共識決從附錄II（需要管制交易情況以避免影響到其存續的物種名錄）升級至附錄I（禁止在國際間交易，除非有特別必要性的名錄）最受矚目。

    海保署表示，依據野生動物保育法規定，我國2020年4月28日已將鯨鯊及鬼蝠魟公告列為我國海洋保育類野生動物，若有騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可依野生動物保育法判處6個月到5年有期徒刑，得併科新台幣30萬到150萬元罰金。

    此外，鯨鯊因棲息環境與部分漁業作業區域重疊，因此過去常造成混獲案件。有鑒於此，海保署自2021年起即成立「定置漁業混獲通報網」LINE群組，供業者於混獲誤捕時得立即通報，截至今年11月止，已與27組定置網業者合作，累計通報並釋放誤捕鯨鯊共362尾及鬼蝠魟2尾，這些都是我國的保育成效。

    我國鯨鯊保育已可見成效。（海保署提供）

    鯨鯊。（海保署提供）

    鯨鯊為我國列入的保育類海洋生物。（海保署提供）

