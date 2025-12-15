為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化校園爆噁心霸凌！高三女疑遭抹排泄物、灌馬桶水 校方啟動調查

    2025/12/15 11:26 記者陳冠備／彰化報導
    罷凌者持沾有排泄物的衛生紙，反覆抹擦疑似被害女學生的個人物品上，並將她的寶特瓶帶進廁所，裝入馬桶水。（翻攝畫面）

    罷凌者持沾有排泄物的衛生紙，反覆抹擦疑似被害女學生的個人物品上，並將她的寶特瓶帶進廁所，裝入馬桶水。（翻攝畫面）

    彰化縣近日驚傳校園霸凌事件，一名高三女學生疑遭同學欺負，不僅被人以沾有排泄物的衛生紙抹擦書桌、書包與文具，甚至疑似在不知情下喝下被裝入馬桶水的飲料，整個過程還被拍成影片上傳網路，引發外界譁然。對此校方表示，啟動校園霸凌處理機制。

    該影片近日在社群平台 Threads（脆）曝光，畫面中可見加害者手持沾有排泄物的衛生紙，反覆抹在疑似被害女學生的個人物品上，並將她的寶特瓶帶進廁所，疑似裝入馬桶水後再交還給她飲用，行徑令人作噁。影片曝光後迅速流傳，短時間內吸引超過3萬次觀看。

    網友紛紛留言撻伐，「這已經不是玩笑，是犯罪」、「為什麼還有人幫忙錄影」、「對受害者來說會是一輩子的陰影」，也有不少人質疑校方是否早已知情卻未即時處理。

    對此，校方隨後在官方臉書發文回應，表示已掌握相關影片內容，並完成校安通報，正式啟動校園霸凌處理機制。校方指出，近期將組成校園霸凌事件處理小組，其中過半數委員將來自教育部「生對生霸凌事件專業調和及調查人才庫」，後續將依程序進行調查，並提供當事學生必要的輔導與協助，以保障其受教權益。

    校方也表示，為避免影響相關公告與調查進行，暫時關閉粉絲專頁留言功能，呼籲外界理性看待，讓事件能在制度下妥善處理。

    校方表示，已啟動校園霸凌處理機制。（翻攝臉書）

    校方表示，已啟動校園霸凌處理機制。（翻攝臉書）

