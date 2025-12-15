全美台灣人權協會召開年會，將民主火炬交棒給年輕世代。（圖由全美台灣人權協會提供）

「全美台灣人權協會（FAHR）」近日舉辦第49屆年會暨頒獎典禮，以「人權接力」為核心，移師台灣舉辦，象徵海外民主運動與島內新生代的傳承對話，並將「鄭南榕紀念獎」頒予辜寬敏基金會董事長王美琇，「王康陸人權獎」頒予人權醫師陳永興醫師，且啟動「台灣人權接力計畫」，將民主火炬交棒給年輕世代。

全美台灣人權協會副會長陳桂鈴說明，該計畫將招募「台員」，資助青年學子進行人權提案與赴美參訪，透過實地交流傳承民主經驗，呼籲各界響應「拋磚引玉」，海外台僑將繼續堅定地守護台灣民主價值。

詩人李敏勇、國策顧問林逸民、學者李筱峰及彭明敏文教基金會、陳文成博士基金會董事長楊黃美幸、亞太自由婦女協會理事長卓春英、台灣核能安全委員會主委陳明真，歷屆得獎人如鄭自才、艾琳達等齊聚年會。

台北市議員林亮君以「篳路藍縷」形容全美台灣人權協會近50年奮鬥史，從戒嚴時期的跨海救援到今日守護民主，但民主非常脆弱，面對內憂外患，捍衛家園使命比以往更迫切，從「舊金山和約」確立台灣地位未定且不屬於中國，守護這份由前人流血流淚換來的自由，建立正常國家，是這一代責無旁貸的使命。

詩人李敏勇指出，台灣民主運動多由海外流亡者發起，進而影響母國，勉勵國人以文化信念支撐國家。獲獎人王美琇長年投身社運與文化扎根，近年致力於「319鄉鎮巡迴演講」鼓舞基層士氣、推動「519白色恐怖記憶日」成為國定紀念日，以及對抗國會亂象等工作，她以「每一片落葉都會化作春泥更護花」形容人權工作者的使命，並直言台灣最大危機在於「沒有共同的歷史記憶」，導致年輕世代易受抖音等認知作戰影響，主張必須扎根歷史教育，當孩子了解腳下土地的故事，根抓住了土地，任何認知作戰都撼動不了。

此外，林逸民推崇陳永興手持「無形手術刀」為台灣歷史清創，具備「醫人、醫國」風骨，也引述醫師楊斯棓書名盛讚，在台灣歷史上如果有一個人值得這座獎，那無疑就是陳永興。陳永興則推崇黎智英與李明哲才是真正人權鬥士，強調人權工作本質就是在野與監督，面對中國的長臂管轄，台灣應成為世界人權的救援者，亦直言政府總是走在人民後面，大學生也能透過數據分析揭露不義、改變社會。

