    首頁 > 生活

    南家扶陪伴社區兒少成長 返龍崗國小打開時光膠囊憶過往

    2025/12/15 09:57 記者蔡文居／台南報導
    南台南家扶中心透過時光膠囊，與龍崗校友回憶過往時光。（南家扶中心提供）

    南台南家扶中心透過時光膠囊，與龍崗校友回憶過往時光。（南家扶中心提供）

    南台南家扶中心與南區龍崗國小攜手合作，以多元的活動、課程，陪伴社區兒少做好升上國中的準備，於2024年5月21日特別與應屆畢業生埋下時光膠囊，寫下「給國中自己的一封信」，並相約在今年龍崗國小的校慶運動會時，大家一起打開細細回味，看看自己有沒有達成國小的自己所寫下的期待。

    1年半很快就過去了，今年12月龍崗國小舉辦校慶運動會，南家扶與當初埋下時光膠囊的同學再度回到龍崗國小。其中，校友小萱打開這封1年半前寫給自己的信，仔細地閱讀著信中內容，「希望可以把壞習慣改過來，也學會分辨是非對錯。」許久未回母校的阿融表示，這次回到母校，看到這些老同學，過往在國小快樂的回憶都回來了，讓忙碌的國中生活，有個小小的緩和。

    龍崗國小校長李啓榮表示，龍崗是最靠近市區的偏遠小校，非常感謝南家扶長期以來藉由多元方式來陪伴學生，對學校的應屆畢業生而言，是非常難能可貴的經驗，讓他們可以作好升上國中前的準備。這1年半的約定，除了讓孩子們檢視自己外，也可以藉由這個機會跟國小時期的故友們相聚，聊聊這幾年國中的甘苦。

    南家扶主任李保良說，南家扶中心進入鯤喜灣地區開展社區服務邁入第7年。今年更是開辦青少年服務社區據點，以真誠陪伴青少年，希望在一個友善、包容與安全的環境中，透過學習、反思與探索，讓青少年找到自己的力量成長蛻變。

