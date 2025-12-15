為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹關西7度創入冬平地最低溫 鄭明典：明顯輻射冷卻影響

    2025/12/15 10:27 即時新聞／綜合報導
    受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台各地天氣偏冷。（資料照）

    入冬以來首波「大陸冷氣團」威力持續，加上「輻射冷卻」效應發威，今（15）日清晨新竹關西創下平地最低溫紀錄，僅攝氏7度。前中央氣象局長鄭明典分享低溫排序與溫度曲線，指出冷空氣會往低處流動，使得平地低溫容易出現在丘陵地的相對低窪處或河谷地區。

    鄭明典今早在臉書貼出平地低溫排行榜以及前3名的24小時溫度變化圖，表示受到明顯的輻射冷卻低溫影響，冷空氣往低處流動，可以看出平地低溫容易出現在丘陵地裡的相對低窪處，例如河谷區。

    氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今日白天起，大陸冷氣團開始減弱。今日清晨受大陸冷氣團南下影響，加上輻射冷卻效應發酵，台灣各地天氣偏冷。由於水氣減少，環境明顯轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區還有局部短暫零星陣雨發生機會。

    至於氣溫變化部分，林得恩指出，清晨最低溫預測，中部以北、宜蘭及金門、馬祖地區在7至14度之間，南部、花東及澎湖地區最低溫也只剩11至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個1至2度。

    林得恩說，白天起因為大陸冷氣團開始減弱，加上太陽輻射加成，各地氣溫緩慢回升。不過，早晚天氣仍較涼冷，尤其是中南部日夜溫差大，有機會超過10至14度，請注意氣溫劇烈變化，適時調整穿著衣物保暖。

    圖
    圖
