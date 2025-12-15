徐榛蔚別落跑！花蓮光復災民今再度集結 抗議縣府沒編重建預算

光復鄉災民今天上午10點二度到花蓮縣府前抗議，提出三點訴求，要求縣府明確編列重建專款，非靠臨時調度或災害準備金。（記者王錦義攝）

馬太鞍溪堰塞湖923洪災後，光復鄉仍在重建，但花蓮縣明年度總預算卻未編相關的重建經費，被議會要求補充修正後重送臨時會，但縣府至今仍未採納，本月11日近500名鄉親到縣議會、縣府前抗議，但縣長徐榛蔚跑去南區拜拜並未直接面對災民，災民今天上午10點二度到縣府前抗議，提出三點訴求，要求縣府明確編列重建專款，非靠臨時調度或災害準備金。

馬太鞍溪跨流域聯盟要求，第一，重建專款：花蓮縣政府須在年度總預算明確編列「馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建」專款；第二，決策席次：「災後復原重建委員會」應該納入災區居民與部落擁有實質決策權者（非列席或諮詢）；第三，執行責任：所有說明會、風險揭露、訪查與資訊公開，須納入委員會監督。

馬太鞍溪跨流域聯盟指出，花蓮縣政府逃避馬太鞍溪災後責任，針對馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建，上週於12月11日上午於花蓮縣議會抗爭，未得縣府明確回應，災區居民、部落與全鄉關心議題團體今天上午將再次集結議會，重申重建專款、決策席次、執行責任三項不可退讓底線。

