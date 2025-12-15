為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北推毛寶貝「三好習慣」 即起打疫苗還能抽好禮

    2025/12/15 09:46 記者羅國嘉／新北報導
    即日起至12月31日帶毛寶貝施打狂犬病疫苗並於臉書粉絲專頁完成指定任務即可抽新北幣500點。（圖由動保處提供）

    即日起至12月31日帶毛寶貝施打狂犬病疫苗並於臉書粉絲專頁完成指定任務即可抽新北幣500點。（圖由動保處提供）

    12月15日是世界強化免疫日，新北市動物保護防疫處呼籲飼主從日常照護做起，透過簡單卻關鍵的生活習慣，為家中毛寶貝打好免疫基礎。動保處獸醫師分享「每天曬太陽、每週梳毛、每年健康檢查」3大原則，協助提升寵物免疫力、降低疾病風險，讓毛寶貝健康長伴。另外，即日起至12月31日推出狂犬病疫苗施打活動，打疫苗並完成指定任務，還可抽好禮。

    動保處獸醫師林子筠指出，守護毛寶貝健康可從3個面向著手。首先，不論飼養犬貓或其他寵物，飼主都應為毛寶貝找到1位可信任的「家庭獸醫師」，並安排每年定期健康檢查，依獸醫建議補強疫苗，及早掌握健康狀況。其次，良好的飼養環境除需提供充足飲水與飼料，也應讓寵物每天有約30分鐘的曬太陽時間，避開正中午與直射陽光。

    林子筠說，適度日照可促進維生素D合成、刺激血清素分泌，有助維持皮膚毛髮健康，並舒緩壓力、穩定心理狀態；第三，透過撫摸與梳毛等日常互動，不僅能增進人寵關係，也有助改善皮毛健康，並及早發現腫塊、皮膚寄生蟲或疼痛部位等異常狀況。

    動保處長楊淑方表示，為鼓勵飼主完成預防注射，即日起至12月31日推出狂犬病疫苗施打活動，凡帶毛寶貝完成狂犬病疫苗注射，並於動保處臉書粉絲專頁完成指定任務，即可參加抽獎，有機會獲得新北幣500點，共計200個名額。

    楊淑方說，照顧毛寶貝健康是每位飼主的責任，當發現寵物出現不適，應即時就醫治療。只要多花心思做好疾病預防與日常照護，就能提升動物生活品質。愛牠，就從基本的健康管理與疫苗防疫做起，讓毛寶貝在溫暖的家庭中安心成長。

    每年定期健康檢查，遵從獸醫師指示補強疫苗。（圖由動保處提供）

    每年定期健康檢查,遵從獸醫師指示補強疫苗。（圖由動保處提供）

    每天曬太陽維持心理健康。（圖由動保處提供）

    每天曬太陽維持心理健康。（圖由動保處提供）

