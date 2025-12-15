基隆暖西國小羽球館委外經營 即起公開招標22日截止投標

「基隆市暖暖區暖西國小活動中心及基隆市羽球館委託專業經營管理案」即日起對外公開招標，截止投標日期為12月22日。（圖為基隆市政府提供）

「基隆市暖暖區暖西國小活動中心及基隆市羽球館委託專業經營管理案」即日起對外公開招標，截止投標日期為12月22日，邀請具備專業經營管理能力廠商踴躍參與，並透過合作，提升校園及社區的運動設施，創造更加完善運動環境。暖西國小提供現場勘查的機會，歡迎有意參與的廠商到場實際了解。

基隆市教育處指出，「暖西國小活動中心及基隆市羽球館委託專業經營管理案」涵蓋了羽球館全區的管理、維護與營運，投標廠商負責活動中心1樓廁所及2樓羽球館的整體管理，該區設有6面標準羽球場及附屬設施。此外，得標的廠商需負責管理與維護，確保場館設施的長期運行及使用者安全。

依政府採購法規定，投標廠商須通過公開競標，並採取「評分及格最高標」的方式，為讓廠商更了解場館實際狀況，學校特別提供現場勘查機會，投標前可向機關申請進行現場考察，廠商可至本市暖暖區暖暖街350號（暖西國小總務處），領取招標文件，並完成投標申請。

教育處體育保健科吳蓓郁科長表示，學校羽球館不僅限校內辦理羽球教學等體育課程，現行因應校園場地開放，校內場館更是推動市民運動重要設施，本次公開招標主要目的是為了提升場館運營效率與服務質量，並確保場館安全與便捷性，讓更多人能夠享受良好的運動設施。

