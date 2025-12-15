為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    第12撞！彰化市彰南路庇護島導引線剛畫好就被撞 公路局想對策

    2025/12/15 09:40 記者湯世名／彰化報導
    彰南路昨天發生小貨車撞庇護島，這是逾半年來第12次。（資料照）

    彰南路昨天發生小貨車撞庇護島，這是逾半年來第12次。（資料照）

    第12撞！彰化市彰南路行人庇護島逾半年來接連被車輛撞擊多達11次，公路局彰化工務段13日、14日才在沿線庇護島周邊劃設車輛導引線，不料昨天下午就發生1輛小貨車迴轉時整輛「跨」上庇護島事故，小貨車車身毀損，庇護島上的標誌桿、島標設備都被撞壞，網友笑稱「12撞了，剛好湊一打」，公路局彰化工務段則表示會向駕駛索賠，並盡快將交通桿移往路面，也不排除將庇護島高度提高。

    彰化警分局指出，這起事故發生在昨天下午2點多，1輛小貨車從路邊出發後準備在彰化市彰南路一段與300巷口迴轉，不慎撞擊行人庇護島，造成車損，行人庇護島指示牌斷裂。

    詭異的是，彰南路1至3段沿線的15處路口行人庇護島周邊，這兩天才剛劃設行車導引線，目的就是希望能引導車輛跟隨導引線正確穿越十字路口或迴轉，不料才剛劃好就發生小貨車撞上庇護島事故，不少網友都笑稱「馬路三寶就愛切西瓜」，還有人笑說逾半年來共發生12次事故「正好湊一打」，再這樣下去恐怕還會再累積次數，不過也有人認為一撞再撞，或許是設計上有瑕疵。

    彰南路行人庇護島周邊劃有行車導引線，讓車輛遵循避免撞擊庇護島。（記者湯世名攝）

    彰南路行人庇護島周邊劃有行車導引線，讓車輛遵循避免撞擊庇護島。（記者湯世名攝）

    彰南路1段與300巷口昨天又發生小貨車撞行人庇護島。（圖由警方提供）

    彰南路1段與300巷口昨天又發生小貨車撞行人庇護島。（圖由警方提供）

    彰南路行人庇護島逾半年來第12度被撞。（圖由警方提供）

    彰南路行人庇護島逾半年來第12度被撞。（圖由警方提供）

