月亮當主題！12/21、12/27天文親子營 北市開放報名

天文親子營12月以「月亮」為主題，21、27日兩個週休日各辦一梯次。（天文館提供）

親子及祖孫共遊！台北市立天文科學教育館表示，本月天文親子營以月亮為主題，內容包括月亮盤DIY、參觀宇宙劇場及專人導覽展示場，認識天文奧秘，21日、27日各一梯次，每梯次名額130人，成人310元、學生155元，即起開放網路報名，額滿為止。另外，每梯次設有10個名額給台北市低收入家庭，免費參加。

天文館指出，活動日期為12月21日、27日，都是早上8點50分至下午4點半，透過生動有趣的展示場導覽、深入淺出的主題課程，帶民眾認識離地球最近，且與人類息息相關的天體月亮，並藉由月亮盤DIY了解月相變化，同時安排沉浸式宇宙探索之旅，諸如觀賞宇宙劇場的全天域影片、在球幕上飽覽夜空繁星，體驗立體劇場的3D影片，還有宇宙探險車，最後參與有獎問答，就有機會獲得天文館獨家禮物。

請繼續往下閱讀...

天文館提醒，一般民眾為網路報名 ，台北市低收入戶採電話報名，可洽（02）28314551#202或211，詳細活動資訊可查看活動簡章 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法