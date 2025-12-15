為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    溫泉考評分組第一 南市府：優質溫泉秋冬泡湯首選

    2025/12/15 09:34 記者蔡文居／台南報導
    南市府邀請市民秋冬時節作伙體驗優質溫泉及在地景點、美食。（南市水利局提供）

    南市府邀請市民秋冬時節作伙體驗優質溫泉及在地景點、美食。（南市水利局提供）

    台南市溫泉業務今年在全國各縣市考評獲得分組第一殊榮，連續9年榮獲該項考評優等的佳績。南市府表示，南市優質溫泉是秋冬泡湯首選，邀請市民秋冬時節作伙體驗優質溫泉及在地景點、美食。

    南市水利局表示，南市境內主要溫泉可分為關子嶺溫泉區、龜丹溫泉區及六重溪溫泉，龜丹溫泉因泉質特殊有碳酸氫鹽、碳酸氫鈉、臭泉、濁泉及清泉，享有「五行泉」之美譽，而南市溫泉區以關子嶺溫泉最具規模，與日本鹿兒島溫泉、義大利西西里島等同屬世界稀有泥漿溫泉，而關子嶺溫泉又號稱為「台灣第一溫泉」。

    為提升民眾泡湯安全及感受，南市今年透過跨局處聯合稽查旅宿業者相關溫泉泉質、安全設施、通風設備及泡湯警告標語等環境設施，以提高民眾泡湯體驗的安全性及舒適性。南市觀旅局也於關子嶺寶泉橋露頭公園設置民眾體驗手湯區，讓民眾可以直接感受泥漿溫泉特色。

    此外，結合溫泉周邊產業辦理關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉螢光花泉季等活動，以溫泉資源帶動在地觀光產業發展，並持續推動溫泉高值化計畫，鼓勵民間運用溫泉資源提升溫泉產值。

    水利局表示，秋冬已至，也是泡溫泉的好時節。台南關子嶺及龜丹溫泉區為「台灣好湯」知名品牌，更獲交通部觀光署核頒為「台灣十大好湯冠軍」，邀請遊客一起來台南體驗優質溫泉及在地景點、美食。

