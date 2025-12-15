為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廚餘養豬將於2027年落日 農業部推黑豬飼料配方

    2025/12/15 09:36 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    隨台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，雖疫情僅限單一案場，但為防疫，農業部將自2027年元旦起全面禁止使用廚餘養豬，2026年則為轉型過渡期，除民生廚餘外，可有條件使用廚餘養豬，農業部長陳駿季今（15日）表示，針對過去主要吃廚餘的黑豬，已研發飼料配方提供使用。

    隨國內爆發非洲豬瘟疫情，10月22日起就全面禁用廚餘到年底，農業部今赴立院經濟委員會針對「2027年元旦起全面禁用廚餘養豬」報告，明年元旦起則若地方政府許可，且廚餘養豬場有加裝IOAT監視，可有條件使用動物性下腳料、事業廚餘等，但仍禁用民生廚餘，陳駿季表示，後年起全面禁用廚餘養豬是我國防疫的關鍵措施，也會透過補助等配套協助廚餘養豬場轉型，包含到2026年1月底前轉型的廚餘養豬場，每頭補助3600元，之後則會降為1800元。

    陳駿季進一步指出，過去長期用廚餘的部分黑豬則已成立黑豬產業輔導專案小組，短期規劃部分，自11日到18日已舉辦9場廚餘養豬場轉型飼料技術輔導座談會，也就現有的餵養黑豬的商用飼料配方，還有畜試所研發的替代飼料配方等推廣，也會透過品牌行銷黑豬，長期規劃部分，則會研究黑豬飼料配方並改良精進，並客製化輔導，透過公私協力方式加速優秀黑豬品系選育、構建黑豬保種策略，也會兼顧防疫與營養需求，透過公私協力方式建構廚餘飼料化體系，如輔導苗栗目前的集中蒸煮場轉型為類似日本的ECO FEED方式成為規格飼料，會檢驗其料源與品規等。

    環境部次長沈志修表示，目前還有416家養豬場仍有廚餘使用許可，迄今也已查核8次，未來對於使用廚餘的部分會用正面表列方式處理，也強調自明年元旦起所有垃圾車收的民生廚餘都不可用餵豬，目前部分廚餘會透過掩埋焚化處理，這些焚化爐都會加驗戴奧辛。

    至於邊境防檢疫的部分，是否會隨廚餘退場取消，陳駿季表示，自疫情爆發後，就將邊境抽檢的比例提高20%，未來也會持續透過邊境檢疫等措施防堵疫情。

