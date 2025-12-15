為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    楊寶寶基金會攜手律師 見證西嶼教育代金發放

    2025/12/15 09:28 記者劉禹慶／澎湖報導
    楊寶寶教育基金會前進西嶼鄉立幼兒園，發放教育代金。（楊寶寶教育基金會提供）

    楊寶寶教育基金會前進西嶼鄉立幼兒園，發放教育代金。（楊寶寶教育基金會提供）

    財團法人楊寶寶教育基金會啟動「西嶼鄉學生教育代金計畫」，由執行長李家萱與法律顧問、吉常同律師事務所執行長李瑞明前往西嶼鄉各校與鄉立幼兒園，共同辦理教育代金普發作業。計有301名學生受惠，每人獲得教育助學金600元，體現基金會以行動落實教育關懷的精神。

    此計畫呼應西嶼鄉公所今年9月修正「兒少春節禮金發放實施要點」，將自明年起兒少春節禮金調增為每人1000元。基金會秉持「獎助教育、扶助清寒」宗旨，延續公部門照顧在地學童的施政精神，以「教育代金」形式補助在學學生，使生活與教育形成雙向支持，開創公私協力的新典範。

    普發行程依序前往外垵國小、西嶼鄉立幼兒園、內垵國小、西嶼國中、池東國小、大池國小與合橫國小等7校。發放作業由各校協助造冊、學生領取簽名，幼兒園則由家長領取簽名。全程由法律顧問李瑞明見證，確認程序公開、公平、公正，學生簽收名冊與領據均經核對無誤，符合基金會內部規範及法令程序，確保補助金發放正確無誤。

    執行長李家萱表示，基金會自成立以來持續深耕西嶼教育現場，特別關注偏鄉學生在教育資源與生活條件上的落差。「教育代金不僅是一筆補助，更是一份鼓勵。」她說，「希望孩子們感受到社會的關懷，也讓家長在教育支出上獲得實際減壓。」「西嶼鄉學生教育代金計畫」不僅回應地方施政精神，更延伸在地社會的善意能量，讓教育關懷隨海風流動，為孩子開啟更穩定的學習起點。

    澎湖唯一海洋實驗小學-西嶼合橫國小，由校長葉萬全代表接受。（楊寶寶教育基金會提供）

    澎湖唯一海洋實驗小學-西嶼合橫國小，由校長葉萬全代表接受。（楊寶寶教育基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播