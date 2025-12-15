為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園大溪月眉人工濕地落羽松美景再等等 水務局：估12月下旬起變色

    2025/12/15 09:17 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，目前僅微微變色，但週末假日甚至平日，已湧入人潮欣賞秋冬限定美景，桃市府水務局表示，預計12月下旬落羽松開始變色，屆時紅黃交織的樹葉映照水面，彷彿置身歐洲一般，且不需門票就可欣賞好景。

    水務局表示，因應落羽松季帶來的人潮及車潮，月湖路將增加交通指揮人員並協調警方進行交通管制，沿路擺放交通錐且將執行違停取締，依桃園市政府水務局大漢溪綠水兩岸園區管理要點，在園區內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處2500元以上5萬元以下罰鍰，車輛可停放月眉第1、2停車場，月湖路沿線禁止停放遊覽車、汽車及機車。

    另，大溪月眉停車場附近設置有YouBike站點，不少遊客將車停妥後，改以自行車前往山豬湖生態園區及月眉人工濕地。

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大溪月眉人工濕地種植370棵落羽松，預計12月下旬開始變色，但已吸引不少遊客。（記者鄭淑婷攝）

