    首頁 > 生活

    屏基興建智能醫療大樓公益健走 12/27林後四林平地森林登場

    2025/12/15 09:31 記者羅欣貞／屏東報導
    屏基將於12月27日（週六）上午8時至11時，在潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦公益健走活動。（記者羅欣貞攝）

    今（2025）年最後1個週末12月27日上午8時至11時，屏東基督教醫院將於潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦「走出健康 走向愛」為興建屏基智能醫療大樓健走公益活動，帶領民眾以3公里的輕鬆步伐，為健康而走。

    屏基榮譽院長陳永興表示，「健走」是最簡單也最容易實踐的健康行動，本活動特別選擇平坦、安全、適合全年齡的路線，無論是親子、長輩、朋友或公司團隊都能輕鬆完成。為讓健走更有趣味，沿途設置健康益智圖板、走回終點還可參加吃冰棒比賽等互動遊戲，並有在地店家設置特色攤位。

    屏基長期深耕南台灣，歷年來屏基醫護人員與團隊共16度榮獲「醫療奉獻獎」，為全台之冠，以行動詮釋「做在最弱小的身上」的醫療使命。近年面臨人口老化、急重症病人增加，以及智慧醫療需求提升等議題，推動「智能醫療大樓」建置計畫，讓屏東地區能擁有更即時、更優質的醫療量能。

    屏基榮譽院長陳永興強調，這項計畫不僅是醫院升級，也是為屏東家庭打造更安心的醫療後盾。在大樓建置過程中，每一位民眾的參與，都是推動醫療進步的重要力量。健走活動內容及報名資訊可參閱屏基官網及FB。

    完走紀念衫。（圖由屏東基督教醫院提供）

    圖
    圖
