    首頁 > 生活

    阿里山高山茶冬季優良茶競賽 高帝園茶業獲特等獎及兩冠最大贏家

    2025/12/15 09:20 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山高山茶冬季優良茶競賽最終進行5~6輪的評審決定名次。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山高山茶冬季優良茶競賽最終進行5~6輪的評審決定名次。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣政府及梅山鄉農會共同舉辦的阿里山高山茶冬季優良茶競賽，歷經6天、2階段品評後，成績於14日下午揭曉，高帝園茶業邱詩富和上意茶業郭欣諭分別獲得青心烏龍組與金萱組特等獎。值得一提的是，邱詩富的媽媽林淑媛與太太王智慧都獲得冠軍獎，也就是青心烏龍組前4名，高帝園茶業就包辦了3個，成了這次冬茶競賽最大贏家。

    冬茶競賽繳茶點數，青心烏龍組1000點、金萱茶組302點。參加競賽者需實名制報名並繳交台灣生產可溯源茶葉。

    主審茶改場南部分場長林儒宏指出，大阿里山茶區先是受7-8月強降雨及西南氣流影響，9月下旬至10月中旬降水卻明顯轉弱，「前濕後乾」導致茶樹生育受到影響，但茶農朋友憑著優異的田間管理能力，做出適當調節作為，增強樹勢，也在11月上旬至立冬前後採摘，產製茶葉具發酵香，整體而言冬茶品質在水準之上。

    競賽結果，青心烏龍茶組特等獎梅山鄉邱詩富；冠軍獎林淑媛、王智慧與陳得卿；頭等獎邱詩富等36名、金質獎黃崇敬等102名、優良獎楊月秋等288名、優等獎王凱右等210名，未入圍點數佔總參賽點數之36%。

    金萱茶組特等獎梅山鄉郭欣諭，冠軍獎郭俊麟、陳惠如獲得2個，頭等獎陳木生君等16名、金質獎林鎧億等30名、優良獎吳政田等102名及優等獎林吉常等48名，未入圍點數佔總參賽點數之33.8%。

    阿里山高山茶冬季優良茶競賽評審作業。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山高山茶冬季優良茶競賽評審作業。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山高山茶冬季優良茶競賽初審團隊。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山高山茶冬季優良茶競賽初審團隊。（記者蔡宗勳攝）

    梅山鄉瑞里高帝園茶業邱詩富與王智慧分獲青心烏龍茶組 特等獎及頭等獎。（邱詩富提供）

    梅山鄉瑞里高帝園茶業邱詩富與王智慧分獲青心烏龍茶組 特等獎及頭等獎。（邱詩富提供）

