為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「法國生活節在高雄」2年吸27萬人 明年移師衛武營

    2025/12/15 09:23 記者葛祐豪／高雄報導
    高市府與法國在台協會、台灣法國人協會宣布，明年將續辦「法國生活節在高雄」，並首度移師衛武營。（圖由高雄市行國處提供）

    高市府與法國在台協會、台灣法國人協會宣布，明年將續辦「法國生活節在高雄」，並首度移師衛武營。（圖由高雄市行國處提供）

    連續2年掀起熱潮的「法國生活節在高雄」，共吸引27萬人次參加，確定明年再度舉辦!高雄市行國處今（15）日宣布，將與法國在台協會、台灣法國人協會3度合作，活動於明年5月22日至24日登場，並首度移師衛武營藝文中心，以更大規模迎接市民與國內外旅客。

    「法國生活節在高雄」自2024年首登場，即獲得民眾熱烈好評，吸引11萬人次；今年更締造3天16萬人次的亮眼成績，成為全台最矚目的台法年度盛事，成功建立品牌口碑，民眾敲碗續辦聲不斷。

    高雄市行政暨國際處長張硯卿今天表示，市府與法方團隊已共同啟動籌備，明年將打造1場融合藝術、美食、文化與城市風景的「法國生活節在高雄」，詳細活動內容將於規劃後陸續公布，請民眾預留明年5月22日至24日的時間，屆時前往衛武營，一同感受跨國文化交會的獨特魅力。

    法國在台協會龍燁主任（Franck Paris）指出，所有在台灣生活的法國人，都十分期待明年再次到高雄參與法國生活節，尤其明年活動將移師衛武營舉辦，將籌劃多項精彩內容與驚喜。

    台灣法國人協會雷多明會長（Dominique LEVY）強調，「法國生活節在高雄」歷經2024年與2025年連續2屆的成功舉辦，受到市民的熱情支持，明年將為高雄帶來嶄新的精彩活動，在高雄打造一個最法式的週末，持續深化台法情誼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播