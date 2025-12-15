今晚、明晨慎防10度以下低溫 吳德榮：週日再有冷空氣南下

吳德榮說，今天清晨4時20分真實色雲圖（左）顯示，海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」；4時20分雷達回波合成圖（右）顯示，陸上無降水回波。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（15日）白天起北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度，須留意日夜溫差較大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天晚上、明天（16日）清晨須留意低溫；明天白天起回暖，天氣持續晴朗穩定。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄稱，最新（14日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至明天清晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。週三（17日）、週四（18日）西半部晴朗，東側水氣漸增，北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連3天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五（19日）、週六（20日）有中高雲從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率；各地白天仍舒適微熱、早晚涼。

吳德榮分析，週日（21日）雲層東移，天氣好轉，但晚間另一波僅為東北季風等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台灣轉涼。

