    首頁 > 生活

    執法有感 屏縣餐飲油煙陳情案下降51％

    2025/12/15 09:25 記者羅欣貞／屏東報導
    餐飲業集氣系統風速量測。（屏東縣政府提供）

    餐飲業集氣系統風速量測。（屏東縣政府提供）

    外食人口與旅遊人潮提升，「餐飲油煙異味」成為民眾最有感的環境公害議題之一，為兼顧城市發展與生活品質，屏東縣政府環境保護局持續多年輔導縣內餐飲業油煙防制設備改善，同時透過示範專區，營造良好的用餐街區環境，今年陳情案已比去年減少51%。

    屏縣府環保局表示，受理散布油煙或異味污染物餐飲業者，會先以輔導方式，耐心督促業者加裝或改善防制設備，必要時引入外部專家學者把脈並提供建議解方，今（2025）年累計已輔導超過100家；針對拒不改善或敷衍應付的10家業者，無論規模大小，均依法處置。截至今年11月底止，屏東縣餐飲油煙異味陳情案件共160件，較去年同期326件，大幅減少51%，顯示環保局管制策略奏效，民眾有感。

    今年度屏東縣餐飲業油煙防制成效，透過空氣污染防制設備建置及老舊防制設備改善，約削減 6.67公噸PM2.5排放，同時為打造可複製、可推廣的餐飲油煙防制模式，今年更於屏東縣演藝廳周邊營造無煙環保餐飲示範專區，專區內餐飲業在輔導下，全數完成防制設備建置與自主維護制度建立，並推出「藝饗無煙餐廳美食地圖」，讓民眾在藝文氛圍中，輕鬆享受無油煙的美食。

    餐飲業空氣污染防制設備巡檢。（屏東縣政府提供）

    餐飲業空氣污染防制設備巡檢。（屏東縣政府提供）

    專家學者現勘輔導。（屏東縣政府提供）

    專家學者現勘輔導。（屏東縣政府提供）

