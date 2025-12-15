為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    虎頭蜂來了 戶外活動「4不4要」

    2025/12/15 08:46 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府農業處表示住家附近發現有虎頭蜂築巢，則可透過119通報轉交農政單位派員前往處理。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣政府農業處表示住家附近發現有虎頭蜂築巢，則可透過119通報轉交農政單位派員前往處理。（圖擷取自竹縣府官網）

    天氣轉涼、入山休閒甚至賞楓的人又開始增加，新竹縣政府農業處表示，轄內的虎頭蜂也跟著活躍起來，近期就有幾件民眾遭虎頭蜂螫傷的意外，農業處因此提醒民眾戶外活動除應穿長袖、長褲，也謹記「4不4要」的口訣防止蜂螫意外發生，如果真的在住家附近發現有虎頭蜂築巢，則可透過119通報轉交農政單位派員前往處理。

    農業處長傅琦媺說，防蜂「4不」就是：「不要」進入草叢或樹叢，避免誤入蜂群領域，或踩到於地面築的蜂窩。「不要」使用香水或具特殊氣味的產品，以免吸引蜂隻靠近。「不要」在遇到巡守蜂或蜂群攻擊時揮舞物件，避免刺激虎頭蜂而加劇攻擊。「不要」用尿液等偏方處理蜂螫傷口，應立即就醫。

    另外防蜂「4要」則是：「要」穿著表面光滑、淺色衣物，避免黑白相間或條紋款式，以免刺激虎頭蜂。「要」攜帶含有「DEET」（敵避、乙待妥、敵避胺）成分的防蚊蟲產品，因為水性除蟲菊精成分無法有效驅避虎頭蜂。

    再來就是「要」保持鎮靜，若有虎頭蜂在身旁盤旋，表示可能已進入蜂巢警戒範圍，應緩慢安靜離開。最後就是「要」在不幸遭受攻擊時保護頭部與頸部，並迅速往下風處或原來路線低身跑離，至少遠離50到100尺以上，以減輕遭螫傷的程度。

    新竹縣政府農業處提醒民眾，遭遇虎頭蜂的威脅時謹記「4不4要」口訣。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣政府農業處提醒民眾，遭遇虎頭蜂的威脅時謹記「4不4要」口訣。（圖擷取自竹縣府官網）

