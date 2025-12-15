找到了！彰化巨龜消失一晚 突傳撞牆怪聲竟是牠

消失一天的蘇卡達陸龜突然現身家中倉庫，虛驚一場。（圖由民眾提供）

找到了！彰化市1名女子飼養5年的巨型蘇卡達陸龜，13日突然從住家花園失蹤，女子PO網協尋，由於冷氣團來襲，女子稱蘇卡達陸龜怕冷，擔心牠在外面會不會受傷或感冒；就在女子與家屬全力尋找之際，昨天（14日）突然從住家倉庫傳來撞牆聲，女子狐疑開門一看竟是失蹤的蘇卡達陸龜Pmo（屁毛）驚喜現身，讓一家人開心萬分，研判是陸龜爬出圍籬後爬進未關的倉庫所致。

失蹤一晚的巨型蘇卡達陸龜身長65公分，女子前天PO網指牠叫做Pmo（屁毛），平時有特別為牠圍好一整圈圍欄，照理說是非常難逃走的，沒想到突然從彰化市桃源里龍涎路不見蹤影；牠的背甲有明顯且嚴重的隆背，殼面呈現一球一球的凸起狀，外觀特徵非常明顯、很好辨認。「對我們來說牠不是寵物，是家人」。

有許多民眾幫忙協尋，甚至還有人冒著寒冷天氣騎車外出幫忙尋找，讓女子與家屬相當感動，就在眾人搜尋之際，昨天上午女子突然聽到有撞牆聲響，狐疑的打開倉庫門，突然發現Pmo（屁毛）竟就在倉庫裡；原來是家人一時忘記關倉庫的門，牠自己偷偷溜進去躲著，由於平時女子與家屬不太會進倉庫，完全沒想到牠會在裡面，驚喜現身讓女子與家人相當開心，還上網感謝大家的幫忙。

蘇卡達陸龜撞擊倉庫牆壁驚喜現身。（圖由民眾提供）

