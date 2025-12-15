為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    找到了！彰化巨龜消失一晚 突傳撞牆怪聲竟是牠

    2025/12/15 08:30 記者湯世名／彰化報導
    消失一天的蘇卡達陸龜突然現身家中倉庫，虛驚一場。（圖由民眾提供）

    消失一天的蘇卡達陸龜突然現身家中倉庫，虛驚一場。（圖由民眾提供）

    找到了！彰化市1名女子飼養5年的巨型蘇卡達陸龜，13日突然從住家花園失蹤，女子PO網協尋，由於冷氣團來襲，女子稱蘇卡達陸龜怕冷，擔心牠在外面會不會受傷或感冒；就在女子與家屬全力尋找之際，昨天（14日）突然從住家倉庫傳來撞牆聲，女子狐疑開門一看竟是失蹤的蘇卡達陸龜Pmo（屁毛）驚喜現身，讓一家人開心萬分，研判是陸龜爬出圍籬後爬進未關的倉庫所致。

    失蹤一晚的巨型蘇卡達陸龜身長65公分，女子前天PO網指牠叫做Pmo（屁毛），平時有特別為牠圍好一整圈圍欄，照理說是非常難逃走的，沒想到突然從彰化市桃源里龍涎路不見蹤影；牠的背甲有明顯且嚴重的隆背，殼面呈現一球一球的凸起狀，外觀特徵非常明顯、很好辨認。「對我們來說牠不是寵物，是家人」。

    有許多民眾幫忙協尋，甚至還有人冒著寒冷天氣騎車外出幫忙尋找，讓女子與家屬相當感動，就在眾人搜尋之際，昨天上午女子突然聽到有撞牆聲響，狐疑的打開倉庫門，突然發現Pmo（屁毛）竟就在倉庫裡；原來是家人一時忘記關倉庫的門，牠自己偷偷溜進去躲著，由於平時女子與家屬不太會進倉庫，完全沒想到牠會在裡面，驚喜現身讓女子與家人相當開心，還上網感謝大家的幫忙。

    蘇卡達陸龜撞擊倉庫牆壁驚喜現身。（圖由民眾提供）

    蘇卡達陸龜撞擊倉庫牆壁驚喜現身。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播