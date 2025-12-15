新竹清晨低溫7.1度！各地晴到多雲 白天回暖溫差大

中央氣象署表示，今天水氣減少，各地大多為晴到多雲、乾冷的天氣。（資料照）

中央氣象署表示，今天（15日）大陸冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東為14至16度，且局部有輻射冷卻，空曠地區、內陸及花東縱谷會溫度再更低一些，尤其竹苗近山區有出現10度以下，最低溫為新竹關西的7.1度，各地皆感受明顯偏冷。

氣象署今天凌晨4時32分發布低溫特報，今天清晨至上午局部地區達黃色燈號，包含新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

白天起大陸冷氣減弱，且隨著太陽加熱氣溫迅速回升，北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度，請留意日夜溫差大；而水氣減少，各地大多為晴到多雲、乾冷的天氣，僅宜蘭、台東地區及恆春半島有零星降雨機率。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，16至21度，金門晴時多雲，12至19度，馬祖晴時多雲，12至15度。此外，東北風明顯偏強，桃園至彰化、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天（16日）輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週三（17日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四（18日）東北季風影響，桃園以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五（19日）起東北季風稍減弱，水氣稍增多，週五、週六（20日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週日（21日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼，桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 - 20 13 - 25 18 - 25 13 - 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

