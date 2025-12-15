為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    12/15 各報重點新聞一覽

    2025/12/15 06:51
    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在野黨立委如果不認同，可對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。（資料照）

    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在野黨立委如果不認同，可對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。（資料照）

    自由時報

    政院擬「不副署」財劃法 民進黨：藍白不認同可提倒閣

    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在憲法上，行政院需對立法院負責，但前提在於立法院通過的法案及預算須合憲合法。覆議、釋憲，甚至不副署，都是行政院可以採取的合憲救濟程序，在野黨立委如果不認同，憲法也給予對等的制衡工具，就是可以對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。

    詳見政院擬「不副署」財劃法 民進黨：藍白不認同可提倒閣

    堵閃兵 高血壓要住院監測 體位標準大翻修 BMI大於45、身高小於等於144才免役

    國防部上週預告「體位區分標準修正草案」，現行體位區分標準表共計一九三項次，本次修正達一八〇項。草案除將替代役區分為A、B兩級外，若修法通過，未來僅BMI大於四十五或身高未達一四四公分者得以免役。為避免再出現高血壓「閃兵」集團，草案規定，中度以上高血壓併發實質器官病變方可免役，且應住院一至三天接受廿四小時連續血壓紀錄。

    詳見堵閃兵 高血壓要住院監測 體位標準大翻修 BMI大於45、身高小於等於144才免役

    2025台灣成人肥胖指引出爐 BMI 24-27泡芙人 可用瘦瘦針

    台灣肥胖醫學會昨發布「二〇二五年台灣成人肥胖臨床實務指引」，首度建議BMI介於廿四至廿七、體脂肪偏高的微胖族（俗稱「泡芙人」），如果飲食調整與運動介入仍無法改善，可由醫師評估使用減重藥物「瘦瘦針」（GLP-1類藥物），盼及早介入，降低糖尿病、高血壓與心血管疾病風險。

    詳見2025台灣成人肥胖指引出爐 BMI 24-27泡芙人 可用瘦瘦針

    聯合報

    財劃法政院不副署、法律不公布 藍白同批憲政災難

    藍白聯手「再修正版」財劃法三讀後，行政院長卓榮泰提覆議遭立法院否決，依法總統最遲應在今天公布法律，府院連日密集開會因應對策，據了解，經綠營內部討論，府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理，並在今天對外說明最終決策；此外，民進黨多次宣示年改不走回頭路，針對上周三讀的停砍公教年金法案，也不排除比照辦理。

    詳見財劃法政院不副署、法律不公布 藍白同批憲政災難

    拜登要送川普要錢...4架MQ-9無人機 美「改送為賣」

    美國總統川普上任後，堅持盟國必須付錢自衛，拜登政府承諾的援助往往被翻案。川普第一任期曾批准出售四架MQ-9B無人機給台灣，拜登加碼以總統撥款權（ＰＤＡ）另外援贈四架。這批軍援機遲遲沒有消息，軍方官員證實，在華府政黨輪替後，美方決定「改送為賣」，我方因此把這「加購四架」計畫作罷。

    詳見拜登要送川普要錢...4架MQ-9無人機 美「改送為賣」

    中國時報

    禁團令未解 兩岸今年觀光逆差1520億元

    去年12月17日在台北舉辦雙城論壇，上海副市長華源帶來將推動上海居民組團來台觀光的好消息，事隔一年，仍是只聞樓梯響、未見人下來；依台灣資料推估，民國114年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，觀光逆差達台幣1520億元。今年雙城論壇將於27日、28日在上海舉行，旅行業者期待能有好消息。

    詳見禁團令未解 兩岸今年觀光逆差1520億元

    批政府毀憲蠻幹 在野：上街頭反制

    《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決後，傳賴政府研擬採取「不副署、不公布」因應。國民黨團幹部14日直言，若民進黨政府執意違法硬幹，「上街頭將是必然選項」。

    詳見批政府毀憲蠻幹 在野：上街頭反制

    國防部上週預告「體位區分標準修正草案」，若修法通過，未來僅BMI大於45或身高未達144公分者得以免役。（資料照）

    國防部上週預告「體位區分標準修正草案」，若修法通過，未來僅BMI大於45或身高未達144公分者得以免役。（資料照）

    台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵說明，BMI24至27體脂肪偏高的微胖族（俗稱「泡芙人」），在特定條件下可評估藥物治療。（台灣肥胖醫學會提供）

    台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵說明，BMI24至27體脂肪偏高的微胖族（俗稱「泡芙人」），在特定條件下可評估藥物治療。（台灣肥胖醫學會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播