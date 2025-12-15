12/15 各報重點新聞一覽

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在野黨立委如果不認同，可對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。（資料照）

自由時報

政院擬「不副署」財劃法 民進黨：藍白不認同可提倒閣

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在憲法上，行政院需對立法院負責，但前提在於立法院通過的法案及預算須合憲合法。覆議、釋憲，甚至不副署，都是行政院可以採取的合憲救濟程序，在野黨立委如果不認同，憲法也給予對等的制衡工具，就是可以對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。

請繼續往下閱讀...

詳見政院擬「不副署」財劃法 民進黨：藍白不認同可提倒閣。

堵閃兵 高血壓要住院監測 體位標準大翻修 BMI大於45、身高小於等於144才免役

國防部上週預告「體位區分標準修正草案」，現行體位區分標準表共計一九三項次，本次修正達一八〇項。草案除將替代役區分為A、B兩級外，若修法通過，未來僅BMI大於四十五或身高未達一四四公分者得以免役。為避免再出現高血壓「閃兵」集團，草案規定，中度以上高血壓併發實質器官病變方可免役，且應住院一至三天接受廿四小時連續血壓紀錄。

詳見堵閃兵 高血壓要住院監測 體位標準大翻修 BMI大於45、身高小於等於144才免役。

2025台灣成人肥胖指引出爐 BMI 24-27泡芙人 可用瘦瘦針

台灣肥胖醫學會昨發布「二〇二五年台灣成人肥胖臨床實務指引」，首度建議BMI介於廿四至廿七、體脂肪偏高的微胖族（俗稱「泡芙人」），如果飲食調整與運動介入仍無法改善，可由醫師評估使用減重藥物「瘦瘦針」（GLP-1類藥物），盼及早介入，降低糖尿病、高血壓與心血管疾病風險。

詳見2025台灣成人肥胖指引出爐 BMI 24-27泡芙人 可用瘦瘦針。

聯合報

財劃法政院不副署、法律不公布 藍白同批憲政災難

藍白聯手「再修正版」財劃法三讀後，行政院長卓榮泰提覆議遭立法院否決，依法總統最遲應在今天公布法律，府院連日密集開會因應對策，據了解，經綠營內部討論，府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理，並在今天對外說明最終決策；此外，民進黨多次宣示年改不走回頭路，針對上周三讀的停砍公教年金法案，也不排除比照辦理。

詳見財劃法政院不副署、法律不公布 藍白同批憲政災難。

拜登要送川普要錢...4架MQ-9無人機 美「改送為賣」

美國總統川普上任後，堅持盟國必須付錢自衛，拜登政府承諾的援助往往被翻案。川普第一任期曾批准出售四架MQ-9B無人機給台灣，拜登加碼以總統撥款權（ＰＤＡ）另外援贈四架。這批軍援機遲遲沒有消息，軍方官員證實，在華府政黨輪替後，美方決定「改送為賣」，我方因此把這「加購四架」計畫作罷。

詳見拜登要送川普要錢...4架MQ-9無人機 美「改送為賣」。

中國時報

禁團令未解 兩岸今年觀光逆差1520億元

去年12月17日在台北舉辦雙城論壇，上海副市長華源帶來將推動上海居民組團來台觀光的好消息，事隔一年，仍是只聞樓梯響、未見人下來；依台灣資料推估，民國114年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，觀光逆差達台幣1520億元。今年雙城論壇將於27日、28日在上海舉行，旅行業者期待能有好消息。

詳見禁團令未解 兩岸今年觀光逆差1520億元。

批政府毀憲蠻幹 在野：上街頭反制

《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決後，傳賴政府研擬採取「不副署、不公布」因應。國民黨團幹部14日直言，若民進黨政府執意違法硬幹，「上街頭將是必然選項」。

詳見批政府毀憲蠻幹 在野：上街頭反制。

國防部上週預告「體位區分標準修正草案」，若修法通過，未來僅BMI大於45或身高未達144公分者得以免役。（資料照）

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵說明，BMI24至27體脂肪偏高的微胖族（俗稱「泡芙人」），在特定條件下可評估藥物治療。（台灣肥胖醫學會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法