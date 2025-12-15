為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中山線高架鐵路延伸烏日、海線雙軌化 可行性研究送至交通部

    2025/12/15 06:59 記者蘇金鳳／台中報導
    台中鐵路山海環線可行性研究已送交通部審查。（市府提供）

    台中除了捷運藍線等捷運路線正在規劃中，還有山海環線計畫，包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及新增甲后線等3項工程計畫，全部完工才能成為一條大台中的環線鐵路；捷運工程局表示，所規劃山線鐵路高架化將由大慶站南延至烏日站，另外，規劃大甲至沙鹿雙軌高架化，沙鹿以南至追分為平面雙軌，此2項工程可行性研究的補充修正已送到交通部審查中，甲后線因為是新路線，跟台鐵權責還在釐清，雙方還需要再討論。

    台中市的捷運目前有7條正在規劃中，事實上，台中市還有兩項鐵路計劃是民眾相當關心的，目前市府已將可行性研究補充修正報告送到交通部。

    其中一項計畫就是山線高架延伸烏日的路線，過去山線鐵路高架化只到大慶站，捷工局展開延續台中鐵路高架捷運化計畫，將山線鐵路高架化由大慶站延至烏日站，改建烏日高架車站，總長約3.7公里。

    另外一項計畫為海線雙軌暨部分高架化，捷工局表示，將規劃大甲至沙鹿雙軌高架化，沙鹿以南至追分為平面雙軌，大甲站、清水站、沙鹿站改建為高架車站，高架段長為10.9公里，平面段長為15公里。

    至於甲后站是連結海線大甲及山線后里站，共新增3座車站，總長14.3公里，但由於此條鐵路是新規劃，交通部要求捷工局及台鐵要將相關的責任釐清，例如是由捷工局還是台鐵興建，未來財產歸屬等，需待兩個單位達成共識。

