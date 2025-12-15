為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    外送專法立法倒數 全總批平台藉「漲價、掉單」名義施壓

    2025/12/15 06:18 記者黃旭磊／台中報導
    「外送員權益保障及外送平臺管理法」規範外送員（圖）薪資福利。（中華民國全國總工會提供）

    立法院衛環委員會初審通過外送員專法草案，法案送出委員會，由於外送平台Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）於10日說，專法草案「禁止疊單」可能讓消費者每筆外送費上漲20元，中華民國全國總工會認為外送平台以「漲價、掉單」施壓立法，專法上路勢在必行，呼籲不應成為阻擋勞動保障理由。

    「外送員權益保障及外送平臺管理法」（外送員專法）草案於12月送出立院委員會，立院衛環委員會召委、西南屯區立委廖偉翔說，外送產業專法條文把平台責任寫進法律，法案若能通過，會解決疊單問題、讓外送員單單有保障，並保障外送員薪資為最低時薪的1.25倍，且每單最低不得低於45元。

    由於平台業者對於法案「禁止疊單」政策有疑慮，對此，中華民國全國總工會今天強調，推動專法目的在於避免平台以疊單壓低所得，要求平台回到合理商業運作，而非依賴外送員風險補貼來維持獲利。

    全總說，外送專法並非破壞市場，而是補上平台長年未面對制度缺口，外送平台應停止以「漲價、掉單」製造恐慌干擾立法程序，平台必須正視企業責任，而不是僅以效率與獲利為唯一考量。

