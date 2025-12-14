為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北「巨星耶誕演唱會」動力火車壓軸嗨唱 散場14分鐘疏散5萬人次

    2025/12/14 23:55 記者黃政嘉／新北報導
    今晚新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」由動力火車壓軸演唱。（記者黃政嘉攝）

    今晚新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」由動力火車壓軸演唱。（記者黃政嘉攝）

    今（14日）晚新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」由「金曲演唱組合」動力火車壓軸演唱，將現場氣氛帶向結尾高點，新北市觀光旅遊局指出，晚間散場近5萬人次，市府藉交通疏導及分流機制，約14分鐘就將市民廣場人潮疏散完畢。

    觀旅局指出，今晚「巨星耶誕演唱會」，活動區域市民廣場及周邊展區人潮至晚間散場有將近5萬人次，散場時各路口人流順暢，路口行人秒數充足，另外往高鐵、台鐵捷運方向也加強警力工作人員疏導管制，過程順暢，廣場人潮至晚間10點14分左右疏散完畢。

    耶誕城演唱會活動期間，市府針對市民廣場周邊的文化路、縣民大道、中山路、新站路、新府路等主要道路啟動交通疏導及分流機制。耶誕城演唱會主持人今晚約10點2分宣布活動結束，在新站路、縣民大道二段的市民廣場路口，散場人潮多為往捷運站、與板橋車站的人流，該路口現場約10點16分左右，散場人潮即明顯減少。

    執勤新北耶誕城交通疏導已15年的現場警員指出，今晚新站路、縣民大道二段路口從散場開始，約疏導3輪左右，人潮大概10點10多分就明顯消散。民眾對耶誕城感到惡夢，主要是開車、騎車塞在市府周遭路段，今年百貨商場也持續配合疏導措施，要求商場一定要有空出20個以上停車格，再開放民眾進場停車，避免一堆車子在路邊排隊，影響交通，車子走得動，用路人其實也沒什麼好抱怨的。

    耶誕城演唱會10點2分宣布活動結束。（記者黃政嘉攝）

    耶誕城演唱會10點2分宣布活動結束。（記者黃政嘉攝）

    新站路、縣民大道二段的耶誕城演唱會10點13分散場人潮。（記者黃政嘉攝）

    新站路、縣民大道二段的耶誕城演唱會10點13分散場人潮。（記者黃政嘉攝）

    新站路、縣民大道二段的耶誕城演唱會10點13分散場人潮。（記者黃政嘉攝）

    新站路、縣民大道二段的耶誕城演唱會10點13分散場人潮。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播