新北「巨星耶誕演唱會」動力火車壓軸嗨唱 散場14分鐘疏散5萬人次

今晚新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」由動力火車壓軸演唱。（記者黃政嘉攝）

今（14日）晚新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」由「金曲演唱組合」動力火車壓軸演唱，將現場氣氛帶向結尾高點，新北市觀光旅遊局指出，晚間散場近5萬人次，市府藉交通疏導及分流機制，約14分鐘就將市民廣場人潮疏散完畢。

觀旅局指出，今晚「巨星耶誕演唱會」，活動區域市民廣場及周邊展區人潮至晚間散場有將近5萬人次，散場時各路口人流順暢，路口行人秒數充足，另外往高鐵、台鐵捷運方向也加強警力工作人員疏導管制，過程順暢，廣場人潮至晚間10點14分左右疏散完畢。

請繼續往下閱讀...

耶誕城演唱會活動期間，市府針對市民廣場周邊的文化路、縣民大道、中山路、新站路、新府路等主要道路啟動交通疏導及分流機制。耶誕城演唱會主持人今晚約10點2分宣布活動結束，在新站路、縣民大道二段的市民廣場路口，散場人潮多為往捷運站、與板橋車站的人流，該路口現場約10點16分左右，散場人潮即明顯減少。

執勤新北耶誕城交通疏導已15年的現場警員指出，今晚新站路、縣民大道二段路口從散場開始，約疏導3輪左右，人潮大概10點10多分就明顯消散。民眾對耶誕城感到惡夢，主要是開車、騎車塞在市府周遭路段，今年百貨商場也持續配合疏導措施，要求商場一定要有空出20個以上停車格，再開放民眾進場停車，避免一堆車子在路邊排隊，影響交通，車子走得動，用路人其實也沒什麼好抱怨的。

耶誕城演唱會10點2分宣布活動結束。（記者黃政嘉攝）

新站路、縣民大道二段的耶誕城演唱會10點13分散場人潮。（記者黃政嘉攝）

新站路、縣民大道二段的耶誕城演唱會10點13分散場人潮。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法