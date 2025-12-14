陽光桃竹中心頒獎肯定逆境中發光的學子 他們分享屬於自己的「英雄時刻」

陽光社會福利基金會1983年起辦理獎助學金，肯定學子們在學業與專長上的努力成果，並提升其自我實現、自信與榮譽感，全國今年度共有596名陽光學子獲獎，其中，陽光桃竹中心今天於南崁兒童藝術村舉行頒獎典禮，中心事前透過徵集「英雄時刻」，看見許多燒傷及顏損學子在逆境中發光。

今年在花蓮，有一群默默付出的「鏟子英雄」，沒有利益、沒有義務，只因心中的善意與責任感，在生活中每一個不起眼的瞬間，做著讓社會更美好的事，他們不留名、無聲付出，卻是真正的平凡英雄，今年陽光孩子們也以實際行動回應社會。

大專生小維的父親在孩子出生的時候就因意外受傷，雖然小維對此沒有印象，但在他的成長中，爸爸時常跟小維說火災預防與警惕，讓小維從小都有危機意識；小維在花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災後第一時間，就跟父親說要投入救援，看見花蓮宛如世界末日的景象，他心痛卻毫不退縮，在泥濘中搬運、清理、協助，他的身影正是最真實、最動人的英雄寫照。

活動分享環節中，小維和多位受獎者上台分享屬於自己的「英雄時刻」，他們認為本身所做的只是舉手之勞，並沒有什麼特別之處；然而，中心認為，正是這些看似平凡的付出，在需要的時刻伸出援手，成為最令人動容的力量。

陽光基金會桃竹中心主任蔡忠憲表示，回顧10年前的八仙塵爆事件，正是無數無名英雄挺身而出，成就了集體的守護，當時基金會在短時間內服務超過300位傷友，許多已離職的員工自發性回到崗位支援，治療師返院協助復健、行政人員投入壓力衣製作與剪裁，各司其職，不求回報，這些不留名的付出，串起一個又一個英雄時刻，也讓社會在困難中看見溫暖與希望，每一次伸出援手，都是讓世界變得更美好的關鍵一步。

