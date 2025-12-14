為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    在地演出「一啟耶誕YA音樂會」 點亮豐原最高10米耶誕樹

    2025/12/14 22:48 記者歐素美／台中報導
    「2025一啟耶誕YA音樂會」在台中市豐原火車站西側廣場舉行。（台灣新世代關懷協會提供）

    由台灣新世代關懷協會與立法院副院長江啟臣服務處共同主辦的「2025一啟耶誕YA音樂會」，今晚在台中市豐原火車站西側廣場舉行，並點亮高10公尺的豐原最高耶誕樹，吸引大批民眾參與，讓許多豐原人直呼溫馨又熱鬧。

    「一啟耶誕YA音樂會」充分展現豐原深厚的音樂底蘊與教育成果，新世代薩克斯風樂團以穩健而溫暖的音色揭開序幕；豐商管樂隊則帶來多首經典曲目，獲得現場熱烈掌聲；Smile太鼓團以震撼有力的鼓聲撼動全場，讓觀眾感受到鼓樂的生命力。緊接是大器樂團，糖寶寶最真誠的笑容與專注的演奏，帶來可愛、歡樂又動人的樂章，不少觀眾感動不已；南陽國小管樂團則壓軸登場，展現全國級水準的精采演出。

    立法院副院長江啟臣致詞表示，每一年他都會在豐原一起點亮耶誕樹，不只是為了迎接節慶，更是希望把溫暖與祝福帶給每一個人，並特別感謝所有參與演出的團體與孩子們，強調今晚舞台上的每一份熱情，都來自在地的力量。

    在耶誕樹點燈的關鍵時刻，現場燈光秀同步展開，繽紛燈效映照高聳的耶誕樹，讓現場民眾驚呼連連，氣氛達到最高潮。江啟臣也童心大發，拿起泡泡機與大小朋友同樂。

    台灣新世代關懷協會理事長江文國表示，協會長期關注兒童、青年與家庭議題，希望透過音樂與公共活動，打造更多世代共融的交流平台；耶誕音樂會不只是演出，更是一場讓孩子被看見、讓社會彼此靠近的重要時刻。

    高10公尺的豐原最高耶誕樹，在14日晚上點亮。（台灣新世代關懷協會提供）

