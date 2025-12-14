快儲水！彰市、和美部分區域12/16停水23小時 影響8.1萬戶

彰化市、和美鎮部分區域12/16停水23小時，加水站已就定位。（記者劉曉欣攝）

千萬不要等到明天（15日）晚上才儲水！彰化市、和美鎮將有6.1萬戶即將停水23小時，停水時間為12月16日上午10時到12月17日上午9時，另有近2萬戶也會水壓降低，共有8.1萬戶受到影響。由於大多數人都計畫明天晚上再儲水，往往都會讓水流變小，不少人已經提前今天（14日）就開始儲水。

台水公司表示，這次因為「鳥嘴潭人工湖下游送水管 A-2-1」停水改接工程，將設立39處加水站供民眾使用，並規劃85處消防栓供消防取水使用。停水期間建議關閉抽水馬達電源，以免空轉過久造成馬達損壞或火災，等到確定復水之後，請把抽水機「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞無法進水。

停水區域：

彰化市：寶廍、富貴、西勢、茄苳、民權、中央、中正、萬壽、光華、光復、永福、西興、忠權、忠孝、長樂、五權、南瑶、東興、桃源、華北、華陽、永生、大同、光南里、福安里、建寶、成功、古夷、阿夷、新華、新興、萬安、文化、下廍、興北、彰安、西安、介壽、民生、信義、茄南、陽明、三村、中山、龍山、卦山、延平、延和、中庄、國聖、和調、復興里。

和美鎮：新庄、中寮、糖友、中圍、犁盛、竹園、鐵山、柑井里。

降壓區域：

彰化市：莿桐、南安、南美、平和、崙平、東芳、南興、磚磘、向陽里。

和美鎮：詔安、嘉犁、源埤、南佃、鎮平里。

彰化市、和美鎮部分區域12/16停水23小時。（記者劉曉欣翻攝）

彰化市、和美鎮部分區域12/16停水23小時，將會設立加水站。（記者劉曉欣翻攝）

