為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    快儲水！彰市、和美部分區域12/16停水23小時 影響8.1萬戶

    2025/12/14 22:20 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市、和美鎮部分區域12/16停水23小時，加水站已就定位。（記者劉曉欣攝）

    彰化市、和美鎮部分區域12/16停水23小時，加水站已就定位。（記者劉曉欣攝）

    千萬不要等到明天（15日）晚上才儲水！彰化市、和美鎮將有6.1萬戶即將停水23小時，停水時間為12月16日上午10時到12月17日上午9時，另有近2萬戶也會水壓降低，共有8.1萬戶受到影響。由於大多數人都計畫明天晚上再儲水，往往都會讓水流變小，不少人已經提前今天（14日）就開始儲水。

    台水公司表示，這次因為「鳥嘴潭人工湖下游送水管 A-2-1」停水改接工程，將設立39處加水站供民眾使用，並規劃85處消防栓供消防取水使用。停水期間建議關閉抽水馬達電源，以免空轉過久造成馬達損壞或火災，等到確定復水之後，請把抽水機「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞無法進水。

    停水區域：
    彰化市：寶廍、富貴、西勢、茄苳、民權、中央、中正、萬壽、光華、光復、永福、西興、忠權、忠孝、長樂、五權、南瑶、東興、桃源、華北、華陽、永生、大同、光南里、福安里、建寶、成功、古夷、阿夷、新華、新興、萬安、文化、下廍、興北、彰安、西安、介壽、民生、信義、茄南、陽明、三村、中山、龍山、卦山、延平、延和、中庄、國聖、和調、復興里。
    和美鎮：新庄、中寮、糖友、中圍、犁盛、竹園、鐵山、柑井里。

    降壓區域：
    彰化市：莿桐、南安、南美、平和、崙平、東芳、南興、磚磘、向陽里。
    和美鎮：詔安、嘉犁、源埤、南佃、鎮平里。

    彰化市、和美鎮部分區域12/16停水23小時。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化市、和美鎮部分區域12/16停水23小時。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化市、和美鎮部分區域12/16停水23小時，將會設立加水站。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化市、和美鎮部分區域12/16停水23小時，將會設立加水站。（記者劉曉欣翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播