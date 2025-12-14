為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市圖歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶 揭曉今年度「桃園之書」

    2025/12/14 21:57 記者李容萍／桃園報導
    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館12月串聯「2025桃園閱讀節」與總館開館3週年館慶，以「閱讀×科技」為主軸，從館內延伸至戶外，推出一系列閱讀活動，今（14）日並揭曉透過專家推薦與市民票選的「114年桃園之書」票選結果，由作家劉克襄作品《流火─鹿野忠雄的台灣養成》榮獲年度票選冠軍，展現市民閱讀品味與城市文化深度。

    桃園市立圖書館館長施照輝表示，「桃園之書」是由桃園市立圖書館整合全市13區、13個閱讀角委員，自近3年共109本精選推薦好書中進行初選，再開放民眾透過線上票選機制參與共讀選書。最終選出1本年度「桃園之書」，並同時遴選4本「評審特別推薦書」，兼顧專業觀點與市民閱讀喜好，展現桃園多元而深厚的閱讀能量。

    施照輝說，脫穎而出的《流火─鹿野忠雄的台灣養成》，書中結合自然書寫、人文觀察與台灣島嶼記憶，呼應桃園重視土地、文化與知識傳承的城市精神，也成為今年閱讀節最受矚目的焦點，桃市圖12月21日上午10點30分將於總館微光廳辦理作家講座，歡迎民眾報名參加。

    另外，也有4本好書獲得評審特別推薦：包括劉子新《白腳底黑貓》、楊偉宏《設計你的第一款桌遊：從概念到產生實體的全方位指引》、薩曼．可汗《AI賦能新學力》、布蘭登‧山德森《世界上最無聊的書》。

    桃市圖3週年館慶壓軸活動「草地閱讀野餐日」，今日下午在市圖總館正門草地廣場登場。活動以「3」為靈感設計主題闖關，結合短詩創作、好書交換、祝福任務等互動體驗，邀請親子與市民在戶外綠地中親近閱讀。現場並安排劇團說故事、街頭藝人演出與療心瑜珈等藝文活動，讓閱讀與音樂在冬日午後交織，為圖書館3週年獻上最溫暖的祝福。

    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（記者李容萍攝）

    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（記者李容萍攝）

    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（桃市圖提供）

    桃園市立圖書館歡慶桃園閱讀節暨3週年館慶活動豐富。（桃市圖提供）

