社宅快速維修6年花掉3167萬 北市研議明年起納入工程契約

從前市長柯文哲任內推出「一六二快速維修方案」，六年來，十七處社會住宅累計1303件、共3167萬元。（資料照）

從前市長柯文哲任內推出「一六二快速維修方案」，六年來，十七處社會住宅累計1303件、共3167萬元，皆用於支付廠商駐點人力費用，引發外界質疑保固期內額外花錢維修，浪費公帑為施工品質不良的廠商擦屁股。歷經檢討，持續提供住戶迅速且貼心的協助，確保入住初期常見問題能夠即時排除之外，都市發展局研議明年起，在建及設計中的社宅將於工程契約維護保養章節納入駐點服務內容，同步規劃相關經費支應機制。

一六二服務是從東明社宅起推動，在社宅驗收後半年內，由專業人員常駐現場，提供即時維修與技術支援。住戶通報後1小時內到場勘查、無須備料項目6小時內完成維修、須備料項目2日內完成，並視住戶需求彈性約定時間，以期提高檢修效率之餘，連帶提升社宅服務品質與住戶滿意度。

都發局表示，一六二通報案件區分成「住戶服務」和「維修服務」。住戶服務佔通報案件總數八成以上，屬於現場人員可即時處理的事項，例如電池更換、五金零件消耗品更換、排水孔蓋鬆脫鎖固、設備說明協助操作、環境清潔等，非屬實際維修案件。

「維修服務」則以浴室類（門檻滲水、磚面污損）、門窗工程類（五金調整、窗框膠條脫落）、機電工程類（開關插座異常、無熔絲斷路器異常等）、燈具故障類、其他類（公區燈具、給排水設備等）為大宗反映項目。

都發局指出，一六二運作後，有效縮短通報案件維修所需時間達五成以上，顯見此機制確實有其推動必要性；經彙整各社宅施行經驗，研議明年起對於在建及設計中的社宅，將於工程契約的維護保養章節納入駐點服務內容，並且同步規劃相關經費支應機制，完善社宅維護管理。

