中市醒修宮慶80週年 10公尺米龍、2000片龍鱗錢母12/18發送

台中市醒修宮慶80週年，打造10公尺的米龍。（醒修宮提供）

台中市醒修宮今年建宮80週年，廟方一連3天舉辦「祈安護國祐民大法會」，特別打造長達約10公尺的米龍及2000多片「龍鱗」（紀念幣），將會展示到17日後分裝成袋，於18日將白米及「龍鱗」分送給信眾，白米帶回家「呷平安」，而龍鱗則是象徵好運與財氣的發財錢母，兩者象徵平安、祝福之意。

醒修宮創建於1945年，主祀關聖帝君，長期投入社會公益，如同關聖帝君忠義精神，今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，醒修宮主動捐款50萬元協助救災及後續復原。

由於今年是醒修宮80週年，透過祈福大典祈願地方平安順遂，並且特別打造長達32尺的米龍及2000多片「龍鱗」錢母。

醒修宮表示，長達10公尺的米龍，是由30包、每包20公斤的白米所堆成，如同一條白龍盤旋，此外，白龍的身上還有2000多個錢母當作「龍鱗」，讓信徒吃得平安又有錢母象徵好財運，醒修宮18日開始送給信徒，送完為止。

米龍身上的龍鱗，為醒修宮特別打造的紀念幣，象徵吉祥與祝福。（中市府提供）

