    首頁 > 生活

    葫蘆墩文化中心志工年度表揚授證 余松根服務37年榮退

    2025/12/14 20:37 記者歐素美／台中報導
    台中市葫蘆墩文化志工授證，以「金稻豐收」象徵志工是城市文化的播種者。（葫蘆墩文化中心提供）

    台中市葫蘆墩文化志工授證，以「金稻豐收」象徵志工是城市文化的播種者。（葫蘆墩文化中心提供）

    台中市葫蘆墩文化中心舉行志工年度表揚暨授證典禮，今年主題以「金稻豐收」為核心視覺，踏入會場映入眼簾的，是以稻浪意象打造的「收穫之門」，象徵每位志工步入成果殿堂的榮耀瞬間，以愛灌溉、用心耕耘，最終綻放成一片金黃閃耀的文化風景。

    文化局主任秘書蕭靜萍出席典禮時表示，葫蘆墩文化中心開館40年，感謝志工隊投入場館導覽與活動支援，近年更積極推廣「藍染工藝」，培育藍染藝術家與專業講師，傳承傳統工藝，藍染手作體驗課程甚至吸引國際文化交流團前來觀摩，讓「藍染」成為城市文化亮點之一，也象徵台中的文化溫度，因志工的努力而越發被世界看見。

    葫蘆墩文化中心指出，今年志工隊有10位資深志工榮退，其中服務年資最長為37年的夥伴余松根，參與並見證文化中心的開館營運、發展為山城重要藝文據點，特頒發感謝狀致謝其貢獻與付出。

    葫蘆墩文化中心志工隊已3度榮獲文化部「全國文化績優志工團隊獎」最高榮譽，是全國少數能拿下此殊榮3次的頂尖志工團隊。今年於「新社市民野餐日」活動中，志工隊更展現驚人創意與服務能量，打造專屬的藍染休閒區，清新與文青氛圍讓現場民眾紛紛拍照打卡，成為社群上最吸睛的野餐風景。

    葫蘆墩文化中心說，今年「金稻豐收」主題，是志工團隊同行多年的縮影，他們用時間澆灌文化，用熱情陪伴社區，用創意讓藝術走進人們心裡；每一位志工都是城市文化的播種者，今日的典禮是他們最美的收穫季。葫蘆墩文化中心期待更多夥伴加入志工行列，一起收成更多屬於城市的文化風景。

    圖
    圖
